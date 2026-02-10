Alphabet vende bonos por US$20.000 millones para financiar sus gastos en IA

10 feb (Reuters) - Alphabet vendió bonos por valor de 20.000 millones de dólares en una oferta dividida en siete partes, recurriendo al mercado de deuda para financiar su creciente gasto en infraestructura de inteligencia artificial

La revelación del martes puso de relieve el creciente apetito de las grandes tecnológicas por el crédito, en un cambio con respecto a los años en los que se dependía de los fuertes flujos de caja para financiar la inversión en nuevas tecnologías

El giro hacia el mercado de bonos ha suscitado la preocupación de los inversores, ya que las utilidades no han seguido el ritmo del creciente gasto en IA de los gigantes tecnológicos estadounidenses, mientras que las empresas que han adoptado esta tecnología han obtenido hasta ahora ganancias de productividad limitadas

El mercado espera que el gasto de capital de Alphabet, Microsoft, Amazon.com y Meta Platforms alcance un total de al menos 630.000 millones de dólares este año, y que la mayor parte del gasto se centre en los centros de datos y los chips de IA que los alimentan

Los siete tramos de los bonos de Alphabet vencen cada pocos años, a partir de 2029 y hasta 2066

La empresa también tiene previsto realizar una oferta inicial en libras esterlinas que podría incluir un bono a 100 años, algo poco habitual, informan algunos medios de comunicación

"Los bonos centenarios suelen ser exclusivos de los gobiernos o de las empresas de servicios públicos reguladas con flujos de caja muy predecibles, por lo que esta operación demuestra que, al menos por ahora, los inversores están dispuestos a asumir riesgos a muy largo plazo vinculados a la inversión en IA", afirmó Lale Akoner, analista de mercados globales de eToro

El anuncio de Alphabet se produce tras la venta de bonos por valor de 25.000 millones de dólares por parte de Oracle, revelada el 2 de febrero en un documento presentado ante la Comisión de Valores

Los hiperescaladores de IA, un grupo que también incluye a Oracle, emitieron 121.000 millones de dólares en bonos corporativos estadounidenses el año pasado, según un informe de enero de BofA Securities

(Reporte de Zaheer Kachwala en Bangalore; edición de Arun Koyyur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)