Alphabet vende un bono a 100 años para financiar la expansión en IA

Por Yoruk Bahceli, Aditya Soni, Zaheer Kachwala y Matt Tracy

10 feb (Reuters) - Alphabet vendió el martes un inusual bono a 100 años, según una nota interna del banco coordinador de la operación, como parte de una emisión global de bonos por valor de 31.510 millones de dólares, en un momento en que el gasto impulsado por la inteligencia artificial está provocando un aumento de la deuda entre los gigantes tecnológicos estadounidenses. Se trata de la primera venta de un bono centenario en la industria tecnológica desde una emisión de Motorola que se remonta a 1997, según datos de LSEG.

"Estamos viviendo un periodo extraordinario con los cambios tecnológicos", dijo Jason Granet, director de inversiones de BNY.

"Hoy se produce una emisión de deuda a 100 años por parte de Google (filial de la cotizada Alphabet)... Es representativo e indicativo de la enorme inversión que se está realizando en los mercados y en tecnología."

La empresa vendió bonos en libras esterlinas por valor de millones de libras (7.530 millones de dólares) en una operación dividida en cinco partes, según el pliego de condiciones definitivo al que ha tenido acceso Reuters. El tramo a 100 años captó 1.000 millones de libras y tiene un tipo de interés del .

El bono centenario de Google tuvo una demanda casi diez veces superior a los 1.000 millones de libras que se buscaban, según datos de IFR. Tiene un rendimiento del . La matriz de Google también captó 3.055 millones de francos suizos (3.980 millones de dólares) mediante una venta de bonos en cinco tramos con vencimientos de entre tres y 25 años, según un documento de otro banco colocador.

Los bancos se negaron a dar sus nombres, ya que no están autorizados a hablar públicamente.

