SUZUKA, Japón, 22 sep (Reuters) - El regreso de Daniel Ricciardo a la Fórmula Uno podría estar lejos, mientras el piloto australiano se recupera de una fractura en una mano, informó el viernes el equipo AlphaTauri.

El piloto de 34 años se ha perdido cuatro carreras, incluido el Gran Premio de Japón del domingo en Suzuka, pero se ha hablado de su regreso en Qatar el próximo mes.

El ingeniero jefe de AlphaTauri, Jonathan Eddolls, dijo a periodistas que no había prisa por recuperarlo ya que el neozelandés Liam Lawson lo está sustituyendo.

"Todos lo vimos (a Ricciardo) en Singapur. Todavía está en fase de recuperación. Yo diría que aún falta un tiempo", dijo.

"No me gustaría ponerle un objetivo. La recuperación va bien. Tenemos planeado algo de trabajo en simulador antes del regreso. Y creo que, tanto por nuestra parte como por la suya, no hay prisa por que vuelva demasiado pronto", agregó.

Eddolls dijo que el trabajo en el simulador proporcionaría una buena prueba de la forma física del piloto.

"Creo que lo más probable es que la decisión final la tome él y no nosotros. Él sabrá mejor que nadie cómo es el dolor, cómo es la recuperación", destacó. "El objetivo es que se recupere totalmente para que, cuando vuelva, ni siquiera se hable de ello". (Reportaje de Alan Baldwin en Londres, Editado en español por Javier Leira)