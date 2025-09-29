AlphaValue mejora la recomendación de Elecnor por su potencial como centro de datos

** AlphaValue mejora la recomendación de la empresa española de infraestructuras Elecnor a "añadir" desde "vender", destacando su experiencia en instalaciones críticas de centros de datos

** Aumenta su valoración un 28%, hasta 26,7 euros. ** "Dada la reciente carrera del mercado por las oportunidades de mercado de los centros de datos de inteligencia artificial (EEUU), Elecnor podría ser una oferta interesante", afirma la agencia de valores

** Como especialista en el desarrollo de centros de datos europeos, AlphaValue cree que Elecnor también podría ser un socio de elección para varias empresas y gobiernos debido a las guerras arancelarias globales

** Incluyendo la subida de la sesión, las acciones de Elecnor han subido un 51% en lo que va de año

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)