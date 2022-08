Alpine anuncia que Oscar Piastri sustituirá a Fernando Alonso en 2023, el interesado lo desmiente

La escudería de Fórmula 1 Alpine anunció este martes que Oscar Piastri sustituirá a Fernando Alonso en 2023 como piloto junto a Esteban Ocon, algo que el australiano desmintió poco después.

"De conformidad con los compromisos del equipo hacia el australiano, Oscar ascenderá a piloto de carrera y tomará el volante de Fernando Alonso a partir del próximo año", había afirmado Alpine en un comunicado este martes.

Pero menos de dos horas más tarde, Piastri desmintió dicha información en sus redes sociales.

"Entiendo que Alpine F1, sin mi acuerdo, difundió por la tarde un comunicado de prensa diciendo que yo pilotaría para ellos el año que viene. Es falso y yo no he firmado ningún contrato con Alpine para 2023. No seré piloto de Alpine el año próximo", declaró el piloto de 21 años, en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Piastri había sido nombrado piloto reserva de Alpine a comienzos de 2022. Alonso anunció el lunes su marcha a Aston Martin para la próxima temporada.

Merced a un acuerdo entre Alpine y McLaren de comienzos de 2022, el australiano es también piloto de reserva en la escudería británica, que cortejaría al joven piloto para un volante el próximo año en Fórmula 1.

- Producto de la academia Alpine -

Piastri se ha formado en la escudería francesa, ingresando en la academia de Alpine en 2019 después de su título en la Fórmula Renault Eurocup.

El australiano conquistó el campeonato de Fórmula 3 la temporada siguiente, y el campeonato de Fórmula 2 en 2021, antes de convertirse en piloto reserva de la escudería francesa.

Esta promoción parecía marcar en Alpine una voluntad de cambio generacional, ya que el australiano tomará el volante de Alonso, quien con 41 años casi le dobla en edad.

El dirigente de Alpine, actualmente cuarta en el Mundial de constructores, Otmar Szafnauer, aseguró que Piastri está "más que preparado para pasar a Fórmula 1". "Oscar es un talento brillante y poco común. Estamos orgullosos de haberlo preparado y apoyado a lo largo de su recorrido", declaró.

Junto a Esteban Ocon, presente en el seno de la escudería francesa desde 2020, cuando se llamaba aún Renault, Piastri estaba anunciado para completar la dupla de Alpine.

"Juntos, pensamos que este dúo nos ofrecerá la continuidad que necesitamos para alcanzar nuestro objetivo a largo plazo de pelear por victorias y títulos", había afirmado Szafnauer.

De vuelta a la Fórmula 1 el año pasado, Alonso había terminado en décimo puesto la pasada temporada, delante de Esteban Ocon. Esta temporada, 'Nando' ocupa también el décimo puesto provisional del Mundial.

Dep/ep/iga