Alpine aspira a estar "al frente del pelotón" de la F1 en 2025, dice nuevo jefe

"Mi objetivo será estar constantemente en el pelotón, al frente del mismo", desde el inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1, dijo a la AFP el británico Oliver Oakes, quien asumió la dirección de la escudería francesa Alpine a finales de agosto.

Las ambiciosas palabras de Oakes fueron dichas antes del Gran Premio de Sao Paulo, que se disputará el domingo, en un momento en que el equipo francés vive una temporada de pesadilla.

Pregunta: Alpine es actualmente penúltimo en el campeonato de constructores. ¿Cómo piensa darle la vuelta a la situación?

Respuesta: "Es un tema enorme. Es evidente que hay cosas que hay que solucionar, y hemos sido claros al respecto. No hay una solución rápida, solo tenemos que producir un coche mejor. Ya hemos hablado mucho de las nuevas opciones de propulsión, eso es obviamente un tema, pero también tenemos que mejorar el chasis. Se trata de hacer todas estas cosas juntas y hacer que el equipo funcione como uno solo. Lo primero que hice cuando llegué fue asegurarme de que en Viry (Viry-Châtillon, en Essonne, Francia, donde se fabrican los motores Alpine) y en Enstone (en Inglaterra, donde se fabrican los chasis) trabajáramos más estrechamente".

- Motor para 2026 -

P: Renault (el grupo al que pertenece Alpine) anunció a finales de septiembre que dejaría de producir el motor a partir de 2026 por razones de costos. ¿Cómo se tomó esta decisión, que causó un gran revuelo?

R: "Solo estuve involucrado al final del proceso, pero Luca (De Meo, CEO de Renault) fue claro sobre las razones para tomar la dirección que tomamos. Y yo apoyé esa decisión, es la opción correcta. El tema me afecta porque tenemos una larga historia juntos, que continuará hasta el final de la próxima temporada. Pero es una decisión que tiene sentido cuando le quitas la emoción y la miras desde un punto de vista pragmático".

P: ¿Qué motor veremos en los coches Alpine en 2026?

R: "Tomaremos una decisión el mes que viene con vistas a hacer un anuncio antes del final de la temporada (8 de diciembre). Actualmente estamos estudiando varias opciones. No hay ninguna prisa".

P: El motor Mercedes parece seguir destacando por encima de los demás...

R: "Hay muchas opciones posibles. 2026 marcará la llegada de nuevas normativas relativas al motor en particular, así que hay muchas cosas a tener en cuenta en esta elección".

- Objetivos -

P: ¿Cuáles son sus objetivos hasta 2026?

R: "No me he fijado ningún objetivo real. Tenemos que hacerlo mejor el año que viene, pero también sabemos que seguiremos estando limitados. No podremos solucionarlo todo en un solo invierno, aunque vamos a intentarlo. Ya hemos visto que podemos desarrollar el coche. Tras las recientes mejoras introducidas en los monoplazas, hemos conseguido llegar a la Q3. A partir de marzo del año que viene (cuando se realizará el primer GP, en Australia), mi objetivo será estar constantemente en el pelotón, al frente del mismo. Ahí es donde este equipo ha estado la mayor parte del tiempo, pero por desgracia hemos retrocedido en los últimos años".

P: ¿La clave para que Alpine levante cabeza tiene que ver con los cambios que se han producido desde el año pasado, incluidas la marcha del director general Laurent Rossi, la salida de Bruno Famin como director del equipo y el regreso de Flavio Briatore como asesor?

R: "Muchos medios hablan de inestabilidad, pero no estoy de acuerdo. El gran cambio se produjo el verano pasado porque el equipo no iba en la dirección correcta. Bruno intervino para ayudar a estabilizar el equipo. Eso dio tiempo a Luca (De Meo) para definir la estrategia del equipo. Obviamente, en la F1 no nos gustan los cambios, pero este es un gran equipo, siempre lo ha sido. Ha pasado por años difíciles, pero no ha olvidado cómo fabricar un buen coche ni cómo competir".

hdy/dar/raa/cl

AFP