Alpine confirma que argentino Colapinto acompañará a Gasly en 2026

SAO PAULO, 7 nov (Reuters) - El piloto argentino Franco Colapinto continuará junto al francés Pierre Gasly en Alpine la próxima temporada, anunció el viernes el equipo de Fórmula Uno, propiedad de Renault, en el Gran Premio de Sao Paulo.

Mientras que Gasly tiene contrato hasta fines de 2028, el futuro de Colapinto era incierto mientras el equipo evaluaba sus opciones.

"Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por creer en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante. Desde que hice mi debut en la Fórmula 1 sabía que sería un gran desafío mantener mi lugar, así que me enorgullece tener esta oportunidad", dijo Colapinto.

El piloto de 22 años, que sustituyó al debutante australiano Jack Doohan tras las seis primeras carreras de la temporada, sigue siendo el único de la parrilla que aún no ha puntuado en 2025.

"Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto", dijo en sus redes sociales Briatore, asesor del equipo.

"Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar al equipo a situarse en la mejor posición posible de cara a la próxima temporada".

