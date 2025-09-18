Alpine cosechará el fruto de su trabajo en la próxima temporada de la F1, dice Gasly

BAKU, 18 sep (Reuters) - Alpine espera cosechar los frutos de su esfuerzo durante la próxima temporada de la Fórmula Uno tras poner todo su empeño en el modelo 2026, dijo Pierre Gasly, el piloto francés de la escudería propiedad de Renault.

Alpine marcha último en el Campeonato de Constructores, a 24 puntos del noveno clasificado, Haas, a falta de ocho de las 24 pruebas del año.

Gasly, que ha sumado todos los puntos del equipo, dijo a periodistas el jueves antes del Gran Premio de Azerbaiyán que había comprometido su futuro a largo plazo con el equipo porque sabía lo que se avecina.

"Tomamos algunas decisiones tácticas para no desarrollar ese automóvil (2025), para detener el desarrollo muy pronto", señaló.

"Probablemente también nos afectaron un par de cambios en el reglamento a lo largo del año, lo que significó que empezamos en un buen lugar y probablemente perdimos rendimiento a lo largo del año cuando otros consiguieron desarrollarse un poco más".

El piloto destacó que ciertos detalles son vitales a la hora de sumar puntos en la categoría.

"Viendo las diferencias dos o tres décimas en un sentido o en otro te colocan entre los 10 primeros o en el fondo de la parrilla. Por desgracia, estamos más hacia la parte posterior, pero en términos de decisiones sabemos por qué estamos en esta situación. Creo que los esfuerzos que estamos haciendo para 2026 se verán recompensados en un par de meses".

La F1 tendrá un nuevo motor el año que viene, con Alpine cambiando de Renault a Mercedes, y un nuevo reglamento.

Alpine aún tiene que decidir su segundo piloto para 2026. El argentino Franco Colapinto es el compañero de equipo de Gasly tras sustituir al australiano Jack Doohan. (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)