Alpine mantiene compromiso con F1 pero abandonará Mundial de resistencia a final de año

Alpine, perteneciente al grupo Renault, informó este jueves que proseguirá con su presencia en la Fórmula 1, pero que, por contra, abandonará el Mundial de Resistencia (WEC) a final de año.

"Alpine proseguirá con sus actividades en Fórmula 1, categoría reina del deporte del automóvil, y pondrá fin a su participación en el Mundial de Resistencia al término de la temporada 2026. La entidad se mantiene plenamente comprometida con la carrera (en WEC) este año", indicó este jueves la marca francesa en un lacónico comunicado.

Alpine logró una victoria y dos terceros puestos el año pasado en Hypercar, la categoría reina del Mundial de Resistencia. En la clasificación de constructores finalizó sexta entre ocho, un punto por detrás de BMW.

En los últimos meses circulaban en los paddocks de F1 y de WEC rumores de retirada de Alpine, y la filial del grupo Renault decidió finalmente centrarse en la Fórmula 1, donde fue décima y última en la clasificación de constructores en 2025, aunque espera mejorar esta temporada con su motor Mercedes.

Sus pilotos titulares serán el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.