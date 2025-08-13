Alpinismo: Polémica con altura

La "primera piedra" la lanzó Simone Moro al poner en duda las afirmaciones de Marco Confortola, a quien dijo no querer difamar a pesar de asegurar que "se trata de decir la verdad y de las obligaciones y deberes que tienes como alpinista, que no son otras que la honestidad, el civismo y los valores y la verdad es uno de esos valores".

"Estuve 121 veces en Nepal y desde hace casi 35 años y puedo decir que no se mueve una hoja en el mundo de las ascensiones sin mi conocimiento y como yo muchísima más gente", explicó Moro, al destacar que "hoy en día es imposible esconder algo".

"He recopilado y mostrado muchas versiones de distintas personas que dicen, escriben y afirman que Confortola nunca escaló esos picos por lo cual nos preguntamos ahora públicamente si es capaz de demostrarnos que escaló todos los picos que dice haber escalado o de mostrarnos fotos de esas cumbres", agregó.

"Muchas de las fotos que mostró no son suyas, están trucadas y lo digo sin temor a que me desmienta porque se las mostré a los verdaderos autores y las hice analizar por diseñadores gráficos y fotógrafos expertos", completó Moro, al poner en duda la autenticidad de las mismas.

Los picos a los que aludió el alpinista son el Makalu, el Kangchenjunga, el Annapurna, el Nanga Parbat y el Dhaulagiri, que Confortola dijo haber alcanzado, así como aseguró que el 20 de julio llegó a la cima del Gasherbrum I, completando así su colección de 14 cumbres de más de 8000 metros.

Confortola, que sufrió la amputación de los dedos de los pies tras una avalancha en el K2 en la que fallecieron 11 escaladores, en 2019, le respondió a Moro: "Creo que lo suyo es producto de la envidia. Yo nunca pongo en tela de juicio lo que hacen los demás".

"Es una lástima que hoy estemos hablando de estas cosas, en lugar de hablar de cosas importantes. El montañismo hoy por hoy en un reflejo de la sociedad actual, donde parece que no se podría vivir sin controversias", agregó Confortola, quien hace menos de un mes ingresó al prestigioso club de aquellos que escalaron las 14 cumbres de más de 8000 metros del planeta.

