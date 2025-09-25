Impresionante hazaña: esquió desde la cima del Everest hasta el campamento base sin oxígeno suplementario

El polaco Andrzej Bargiel se convirtió en el primer alpinista en bajar esquiando el monte Everest, el más alto del mundo, según anunció su equipo el jueves, una hazaña lograda además sin el uso de oxígeno suplementario.

Bargiel, de 37 años, descendió por las nevadas laderas del Everest tras alcanzar la cima de la montaña de 8849 metros el lunes.

Andrzej Bargiel, en la cima del Everest @EverestToday

“Estoy en la cima de la montaña más alta del mundo y voy a bajar en esquíes”, anunció Bargiel en un video publicado en Instagram.

El emotivo posteo de Andrzej Bargiel en Instagram

La cima ya cuenta con un puñado de descensos en esquíes, pero nunca una bajada continua sin uso de oxígeno adicional, como lo que hizo Bargiel.

Bargiel, en el Everest, mientras esperaba el momento adecuado para realizar la hazaña

Chhang Dawa Sherpa, de la compañía Seven Summit Treks, que organizó la expedición, dijo que Bargiel esquió hasta el Campamento 2, pasó la noche y luego alcanzó en esquíes el campamento base al día siguiente. “Fue un desafío realmente duro y nadie lo había hecho antes, en solitario y sin oxígeno adicional”, declaró Sherpa a AFP.

Imágenes impresionantes del hito que logró el alpinista polaco al bajar esquiando el Everest sin oxígeno suplementario @EverestToday

Una fuerte nevada obligó a Bargiel a pasar 16 horas por encima de los 8000 metros, conocida como la “zona de la muerte” debido a que el poco aire y los bajos niveles de oxígeno aumentan el riesgo de sufrir mal de altura.

Las mejores fotos de Bargiel sobre el Everest previo a su hazaña @EverestToday

Fue recibido en el campamento base con una khada, una bufanda tradicional budista. “¿El cielo es el límite? ¡No para los polacos! Andrzej Bargiel acaba de bajar esquiando el monte Everest”, celebró el primer ministro polaco Donald Tusk en la red social X.

El tuit del primer ministro de Polonia tras la hazaña de Bargiel en el Everest

El equipo de Bargiel declaró en un comunicado que el alpinista “hizo historia” y definió su logro como un “logro revolucionario en el mundo del esquí de montaña”.

Bargiel puso sus ojos en el Everest un año después de haberse convertido en la primera persona en haber bajado en esquíes el monte K2 de Pakistán en 2018, la segunda montaña más alta del mundo, pero un enorme serac saliente lo forzó a anular su intento de 2019. Regresó en 2022, pero los fuertes vientos volvieron a impedir sus planes.