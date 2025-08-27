Alpinista surcoreano muere mientras descendía el monte Cervino en Suiza
Un alpinista surcoreano falleció al caer mientras descendía de la cima del emblemático monte...
Un alpinista surcoreano falleció al caer mientras descendía de la cima del emblemático monte Cervino, en Suiza, informó la policía el miércoles.
El montañista y otro compañero descendían por la cara noreste cuando se produjo el accidente el domingo, según la policía del cantón del Valais en un comunicado.
"A una altitud de aproximadamente 4000 metros, uno de ellos cayó por razones que aún no están claras", indicó.
El otro montañista alertó a los servicios de emergencia, pero el equipo de rescate que acudió en helicóptero "solo pudo confirmar la muerte del alpinista".
"La víctima es un ciudadano surcoreano de 58 años", informó la policía.
La fiscalía ha abierto una investigación sobre la muerte.
El Cervino, situado en la frontera sur con Italia, es un preciado icono nacional suizo que fue escalado por primera vez en 1865 y cuya cima se encuentra a 4478 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en una de las montañas más altas de los Alpes.
