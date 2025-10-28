Alquiler Seguro anuncia que presentará alegaciones contra la propuesta de sanción de Consumo

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Alquiler Seguro ha confirmado que ha recibido la propuesta de sanción, por importe de 3,6 millones de euros, del Ministerio de Consumo y ha anunciado que presentará alegaciones durante el plazo correspondiente para defender la legalidad de sus servicios.

La empresa ha defendido que cumple con la ley y ha rechazado las acusaciones de llevar a cabo prácticas abusivas en la gestión del alquiler. En este sentido, ha remarcado que todos los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, que recaen exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación servicios.

Alquiler Seguro considera que el importe que el Ministerio de Consumo fija en la propuesta de sanción es "abusivo y desproporcionado". "La compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de sus acciones en la fase de alegaciones", ha señalado a través de un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

La propuesta de sanción presentada por el Ministerio, que debe ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes.

Entre las irregularidades que apunta Consumo en su propuesta de sanción destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

TRES SENTENCIAS JUDICIALES AVALAN LA LEGALIDAD DE LOS SERVICIOS

Desde Alquiler Seguro han informado de que conoció ayer mismo una nueva resolución judicial que corrobora que todos los servicios que ofrece son voluntarios y que generan un beneficio para sus clientes.

Esta sentencia judicial se suma a otras dos sentencias que dan la razón a Alquiler Seguro, sumando un total de tres sentencias de tres ganadas por la empresa, donde la Justicia rechaza las acusaciones contra la compañía.

En concreto, el Juzgado de 1ª Instancia nº 104 de Madrid desestimó una demanda contra la empresa por el cobro de este servicio, aclarando que no solo no es abusivo ni supone una imposición, sino que incluye todo un conjunto de prestaciones voluntarias que resultan de utilidad para los inquilinos durante toda la vigencia del contrato de alquiler.

El fallo establecía que la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino "sin ningún tipo de imposición, pudiendo optar la parte actora por arrendar directamente la vivienda sin intermediación de la demandada".

El juzgado desestimó la demanda de un inquilino que reclamaba la devolución del importe de contratación de este servicio, alegando no solo que lo contrató de forma voluntaria, sino que se benefició de las prestaciones que incluye en repetidas ocasiones: "Las incidencias comunicadas por los arrendatarios fueron superiores a la media del resto de contratos de arrendamiento gestionados por la demanda, sin que pidieran la cancelación del contrato", recoge el texto. Así, la sentencia concluía que "acreditado que tuvo lugar una relación contractual entre las partes que fue objeto de desarrollo para el fin contenido en el contrato suscrito por las partes, la pretensión de devolución del precio abonado por la misma carece de fundamento objetivo alguno, de conformidad con el precepto transcrito más arriba, por el que debe desestimarse la demanda".