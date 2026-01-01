Alrededor de 40.000 muertos y 115 heridos por incendio en estación de esquí suiza (policía)
El incendio accidental que arrasó un bar abarrotado durante la noche de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó alrededor de cuarenta muertos y unos 115 heridos, la mayoría de gravedad, informó este jueves la policía del cantón del Valais.
"Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves", declaró el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, en una rueda de prensa en Sion, en el suroeste de Suiza. A su lado, el presidente suizo Guy Parmelin calificó el siniestro como "una de las peores tragedias" en la historia del país.