Alrededor de 6000 personas buscan refugio mientras el huracán 'Melissa' pasa por Jamaica

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades jamaicanas han informado este martes de que alrededor de 6000 personas se han refugiado mientras el huracán 'Melissa' cruza el país insular caribeño, donde ya han fallecido al menos tres personas por el temporal.

El ministro de Gobierno Desmond McKenzie ha indicado que el número de personas en refugios ha aumentado a casi 6000, mientras que el Ejecutivo espera que más de 50.000 personas se vean desplazadas por el impacto de la tormenta, según recoge Jamaica Star.

Sus declaraciones han llegado cuando 'Melissa' ha tocado tierra en la costa meridional de la isla, en New Hope (Westmoreland), convirtiéndose en el huracán más intenso registrado en Jamaica, con vientos de más de 295 kilómetros/hora.

Sin embargo, desde que ha llegado a Jamaica el ciclón, que había sido descrito como "extremadamente peligros" por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, ha perdido fuerza y ha bajado a categoría cuatro.