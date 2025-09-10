Alrededor de una decena de muertos y más de un centenar de heridos en los bombardeos israelíes sobre Yemen

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de una decena de personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en una nueva oleada de bombardeos lanzados por el Ejército de Israel sobre varios puntos de Yemen, incluida la capital, Saná, según un balance preliminar de las autoridades instauradas por los rebeldes yemeníes hutíes.

El Ministerio de Sanidad ha informado de que nueve personas han fallecido y 118 personas han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes contra la capital, Saná (oeste), y la gobernación de Yauf (noroeste). No obstante, ha indicado que los servicios de emergencias continúan buscando víctimas y extinguiendo las llamas, recoge la agencia de noticias SABA.

Además, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, que había confirmado la activación de los sistemas de defensa antiaérea para interceptar los proyectiles de Israel, ha asegurado que entre los objetivos israelíes están las sedes de dos periódicos. "Hubo muertos y heridos entre los periodistas, tanto hombres como mujeres, así como civiles", ha indicado a través de su canal de Telegram.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los aviones militares han disparado contra "objetivos militares del régimen terrorista hutí" tanto en Saná como en Yauf. Dentro de los objetivos atacados, el Ejército israelí ha incluido la sede de un departamento de información, varias bases militares y un almacén de combustible.

El 24 de agosto, las fuerzas israelíes bombardearon, entre otros objetivos, el Palacio Presidencial yemení, en respuesta a los reiterados ataques de la insurgencia. Los hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen desde 2015, han lanzado misiles y drones contra Israel a raíz de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

En esta ocasión, las FDI también han dicho responder a los últimos ataques lanzados contra Israel, al tiempo que han vuelto a acusar a Irán de manejar política y económicamente a los hutíes para perjudicar a Israel y a sus socios internacionales. Así, han prometido seguir actuando "con contundencia".