Alrededor de una docena de petroleros cargados de crudo venezolano zarparon de Venezuela en modo oculto: Tankertrackers.com.

5 ene (Reuters) - Aproximadamente una docena de tanqueros cargados con crudo y combustibles venezolanos ⁠zarparon en los últimos días ⁠de las aguas del país en modo oculto, aparentemente esquivando un estricto bloqueo impuesto por Estados Unidos en medio ⁠de una ‌intensa ​presión que se acumuló hasta la captura del depuesto presidente Nicolás ​Maduro, informó el servicio de monitoreo TankerTrackers.com.

Todos los buques identificados ‌que zarparon están sujetos a sanciones estadounidenses. ‌Otro grupo de buques, también sancionados, ​abandonó el país, pero vacíos, en los últimos días, tras descargar importaciones o completar viajes de transporte interno.

Estas salidas podrían representar un alivio para la petrolera estatal venezolana PDVSA, que había acumulado un gran inventario de crudo almacenado en buques debido al bloqueo estadounidense, que comenzó el mes pasado y paralizó ⁠las exportaciones de petróleo del país.

Las exportaciones de petróleo son la principal fuente de ingresos ​de Venezuela. Un gobierno encargado, ahora liderado por la ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta Delcy Rodríguez, necesitará estos ingresos para financiar el gasto público y garantizar la estabilidad interna del país.

Al menos cuatro de los tanqueros que zarparon abandonaron las aguas venezolanas a través de una ⁠ruta al norte de la isla de Margarita, tras detenerse brevemente cerca ​de la frontera marítima del país, según informó TankerTrackers.com, que identificó los buques por imágenes satelitales.

Una fuente con conocimiento de la documentación de las salidas informó a ‍Reuters que al menos cuatro superpetroleros habían recibido autorización de las autoridades venezolanas en los últimos días para abandonar las aguas venezolanas en modo sigiloso.

No quedó claro de inmediato si las salidas se produjeron en desafío a las medidas estadounidenses. ​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado que el "embargo petrolero" a Venezuela estaba en pleno vigor, pero añadió que, en el marco de una transición, los ‍principales clientes de Venezuela, incluida China, seguirían recibiendo petróleo. (Redacción Reuters)