Alsea eleva un 8,2% su facturación en Europa, hasta los 297 millones, en el tercer trimestre

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La mexicana Alsea, operador de restaurantes como Domino's Pizza, VIPS, Foster's Hollywood o Starbucks en España y América Latina, ha alcanzado los 297 millones de euros en ventas en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un crecimiento del 8,2% respecto al mismo período del año anterior. En concreto, las ventas mismas tiendas (VMT) -a superficie comparable- en Europa crecieron un 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las digitales mantuvieron un rol clave en el crecimiento, consolidando su peso dentro del 'mix' de canales.

Si se desglosa por ámbitos, las VMT aumentaron un 2,9% en el segmento de comida rápida, un 2,4% en el de restaurantes de servicio completo y un 1,6% en el correspondiente a cafeterías, en comparación con el mismo período del año anterior. En paralelo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía ascendió hasta los 41.124 millones de euros.

Alsea abrió nueve nuevas unidades en Europa con el fin de fortalecer su presencia en mercados clave. "Durante el tercer trimestre de 2025, hemos mantenido una trayectoria de crecimiento constante, impulsada por nuestra visión estratégica y el compromiso inquebrantable con la excelencia operativa. Estos resultados no solo reflejan la resiliencia de nuestro modelo de negocio, sino también la confianza que nuestros clientes depositan día a día en nuestras marcas", señaló el director general de Alsea, Armando Torrado.

Por segmentos, los restaurantes de servicio completo experimentaron un crecimiento sostenido tanto en México como en España, mientras que Starbucks destacó este trimestre gracias a la apertura de la 'flagship store' en el estadio Santiago Bernabéu. El desempeño sólido en España de las cafeterías contrarrestó el menor dinamismo en Francia. Por último, Domino's Pizza continuó su trayectoria ascendente, impulsado por iniciativas exitosas, como el lanzamiento de la Croissantízzima.