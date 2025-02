Altana roba secretos de un rival para crear un fondo de deuda venezolana: tribunal británico

CARACAS, 13 feb (Reuters) - El fondo de cobertura Altana Wealth hizo un mal uso de información confidencial y secretos comerciales de un rival para crear su propio fondo para invertir en deuda venezolana, dictaminó el jueves el Tribunal Superior de Londres.

La firma IlliquidX, con sede en Londres, demandó a Altana en 2020, poco después de que la empresa creara Altana Credit Opportunities Fund (ACOF), que se centra en la deuda venezolana.

IlliquidX acusó a Altana de incumplir un acuerdo de confidencialidad de 2019 firmado cuando las firmas intentaron brevemente crear un fondo, momento en el que IlliquidX dice que proporcionó información confidencial sobre oportunidades crediticias en el país sudamericano.

Altana y su fundador y director de inversiones, Lee Robinson, afirmaron que la demanda carecía de fundamento y argumentaron que no había información confidencial que se pudiera demostrar que habían utilizado y que no fuera ya conocida por ellos o que no fuera de dominio público.

Pero Eason Rajah dictaminó que Altana había incumplido el acuerdo de confidencialidad y había hecho un uso indebido de la "información confidencial y los secretos comerciales" de IlliquidX al crear y operar el fondo.

Desestimó la demanda de IlliquidX por infracción de derechos de autor en relación con una presentación de diapositivas que Altana utilizó para comercializar su fondo.

Altana e IlliquidX no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Altana emprendió una demanda en 2020 contra Venezuela por retrasos en los pagos de bonos. Pero en paralelo, la firma ha seguido comprando deuda venezolana, según fuentes. (Reporte de Sam Tobin)