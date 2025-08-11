Altas tasas de interés buscan equilibrar mercado financiero cuando se acentúan tensiones políticas

(Actualiza valores de mercado, agrega información y cita)

BUENOS AIRES, 11 ago (Reuters) - La plaza financiera de Argentina se movía el lunes en medio persistentes altas tasas de interés que buscan equilibrar la liquidez, en momentos en que tomas de coberturas ante las elecciones legislativas de octubre presionan al mercado cambiario.

Esta semana el Tesoro realizará una licitación de títulos en los que afrontará vencimientos de unos 15 billones de pesos, por lo que la mirada está puesta en cuál será la tasa de interés que convalidará para renovar esas letras, comentaron analistas.

"A la dolarización típica preelectoral se sumó una mayor presión desde julio y el desmanejo en el desarme de LEFI (letras fiscales que volcaron al mercado unos 10 billones de pesos), que trajo más ruido y agregó una cuota de incertidumbre de cara a lo que viene", dijo Invecq Consulting.

"El gobierno confía en que obtendrá un resultado electoral favorable, que le permitirá volver plenamente a los mercados internacionales", añadió y señaló que "a priori, luce muy desafiante".

La tasa de prestamos privados -caución- operaba en torno al 46%, desde el 48% operada al cierre del viernes, mientras que las tasas por colocaciones a plazo fijo rondaban el 36% nominal anual a 30 días de plazo.

El peso interbancario operaba con baja del 0,75% a 1336 por dólar, siempre manteniendo niveles medios de la banda de intervención fijada en abril pasado.

"Se pasó de tener un dólar cercano a 1400 pesos con tasas más bajas a un dólar más cerca de 1300 con tasas más altas. Quizá a medio camino este el equilibrio, con un dólar no demasiado bajo que exija tasas que perjudican la actividad y rolleo de deuda, ni tan alto que complique el proceso de desinflación o perspectivas electorales", dijo Roberto Geretto de Adcap.

Los negocios cambiarios a futuro mostraban valores del peso a 1405 unidades para la liquidación en septiembre y a 1540 con vencimiento en enero 2026.

"Las tasas actuales implícitas tanto en la operatoria de futuros de dólar como en la deuda en pesos del Tesoro arroja niveles de rendimiento que generan tipos de cambio de indiferencia que están por arriba de la proyección del techo de la banda", dijo la administradora de fondos MegaQM.

"Eso quiere decir que si compro un futuro de dólar a marzo del año que viene, necesito convalidar un precio que está por arriba del nivel del techo de la banda proyectado para esa fecha", agregó.

En la plaza bursátil, el referencial accionario líder S&P Merval operaba con alza del 0,82% hacia las 1505 GMT, luego de avanzar un 1% durante la semana pasada.

"No debemos subestimar la importancia de la decisión que la Corte de Apelaciones tomará el martes próximo en el caso YPF.

Si ratifica la decisión de la jueza Preska de no suspender el fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF, el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema", recordó el analista especializado en litigios internacionales Sebastián Maril.

Los títulos de la petrolera estatal YPF caían 0,27% en medio de un largo litigio judicial por la expropiación de la empresa realizada hace décadas.

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local mostraban una mejora promedio del 0,4% en un contexto selectivo y levemente tomador sobre las emisiones dolarizadas, comentaron operadores.

Para el miércoles se aguarda el dato oficial de la inflación de julio, el cual no debería ser muy disímil al del mes previo cuando anotó un alza del 1,6%. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)