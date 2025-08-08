Altas temperaturas amenazan con reavivar las llamas tras el mayor incendio en Francia en décadas

VILLEROUGE LA CREMADE, Francia (AP) — Los bomberos y las autoridades locales seguían en alerta máxima el viernes después de que el mayor incendio forestal en décadas en Francia quedó contenido en el sur del país, en medio de previsiones de temperaturas muy altas que podrían reavivar las llamas.

Durante tres días, el fuego se extendió por más de 160 kilómetros cuadrados en la región vinícola de Aude y causó un muerto, además de obligar a cientos de residentes a abandonar sus hogares.

En un clima caluroso y seco, las llamas se propagaron con rapidez con un perímetro que llegó a alcanzar los 90 kilómetros. Las autoridades locales señalaron que se debe permanecer alerta durante el fin de semana, ya que se espera que los termómetros superen los 30º Celsius (86º Fahrenheit) durante otra ola de calor.

De acuerdo con el gobernador de la región, Christian Pouget, unas 1000 personas no han podido regresar aún a sus casas después de que el fuego arrasara 15 comunas en la región montañosa de Corbières, destruyendo o dañando al menos 36 viviendas. Una persona murió en su casa y al menos 21 más resultaron heridas, incluidos 16 bomberos, según las autoridades locales.

Unos 1300 hogares seguían sin electricidad el viernes por la mañana debido a los graves daños registrados en la infraestructura, informó la prefectura de Aude. Se ha advertido a los residentes que no regresen a sus casas sin autorización, ya que muchas carreteras permanecen bloqueadas y son peligrosas. Los desalojados han sido reubicados en albergues de emergencia en 17 municipios.

“El martes, cuando comenzó el incendio, nos enteramos de que los habitantes del pueblo cercano de Durban-Corbières estaban llegando a Tuchan", contó Beatrice Bertrand, alcaldesa de Tuchan, a The Associated Press. “Hemos recibido y alojado a más de 200 personas. Les dimos comida gracias a los negocios locales, que abrieron sus tiendas a pesar de que era muy tarde”.

“Protección Civil nos trajo camas y los residentes ofrecieron sus hogares para recibirlos. Fue su primera noche aquí y muchos estaban conmocionados y asustados”, agregó.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar la causa del incendio.

El fuego fue el más grande que se ha registrado desde que se creó la base de datos nacional de incendios en 2006, pero la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, lo calificó como el peor desde 1949 y lo relacionó con el cambio climático.

El sur de Europa ha registrado varios incendios de grandes dimensiones este verano. Los científicos advierten que el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales.

El mes pasado, un fuego que llegó hasta la sureña ciudad portuaria de Marsella, la segunda más grande de Francia, dejó alrededor de 300 heridos.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.