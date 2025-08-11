Alto costo de las deportaciones masivas de Trump genera preguntas en el Congreso

WASHINGTON (AP) — El jefe de operaciones en la frontera estadounidense Tom Homan visitó el Capitolio pocas semanas después de que el presidente Donald Trump fue juramentado, junto con otros funcionarios de la administración y un mensaje singular: necesitaban dinero para la agenda de seguridad fronteriza y deportación masiva.

Para el verano, el Congreso cumplió.

La ley republicana de recortes de impuestos y gastos incluyó lo que es, posiblemente, el mayor aumento de fondos hasta ahora para el Departamento de Seguridad Nacional: casi US$170.000 millones, casi el doble de su presupuesto anual.

La asombrosa suma está impulsando nuevas operaciones de Inmigración y Control de Aduanas, ofreciendo escenas impactantes de personas siendo sacadas de calles y lugares de trabajo, como la piedra angular de la promesa de Trump de imponer la mayor operación de deportación doméstica en la historia de Estados Unidos. Seguridad Nacional confirmó durante el fin de semana que ICE está trabajando para establecer sitios de detención en ciertas bases militares.

“Los estamos sacando en números récord”, declaró Trump en la ceremonia de firma de la ley en la Casa Blanca. “Tenemos la obligación de hacerlo, y lo estamos haciendo”.

Flujo de dinero y también de preguntas

La avalancha de nuevo dinero está activando alarmas en el Congreso y más allá, planteando preguntas de legisladores de ambos partidos políticos que deben supervisar esos fondos. El texto de la ley proporcionó categorías generales de financiación: casi 30.000 millones de dólares para oficiales de ICE, 45.000 millones para instalaciones de detención, 10.000 millones para la oficina de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, pero pocos detalles o directrices políticas.

Seguridad Nacional anunció recientemente bonificaciones de contratación de US$50.000 para ICE.

Y no es solo la nueva inyección de fondos lo que está alimentando la agenda del presidente de un millón de deportaciones al año.

En los meses desde que Trump asumió el cargo, su administración ha estado transfiriendo hasta US$1000 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y otras cuentas para pagar las operaciones de control de inmigración y deportación, indicaron legisladores.

“Su agencia está fuera de control”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, a Noem durante una audiencia del comité del Senado en la primavera.

El senador advirtió que Seguridad Nacional “quedaría en bancarrota” para julio.

Noem respondió rápidamente que siempre se atañe a su presupuesto.

Pero Murphy señaló más tarde en una carta a Seguridad Nacional, objetando la reasignación de fondos, que ICE está gastando a un ritmo “indefendible e insostenible para construir un ejército de deportación masiva”, a menudo sin la aprobación del Congreso.

La semana pasada, el nuevo presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Andrew Garbarino de Nueva York, junto con un presidente de subcomité, el representante Michael Guest de Mississippi, solicitaron una reunión con Noem sobre los componentes de seguridad fronteriza de la Ley apodada "One Big Beautiful Bill Act", u OBBBA, que incluía US$46.000 millones durante los próximos cuatro años para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, largamente buscado por Trump.

“Escribimos hoy para entender cómo el Departamento planea desembolsar estos fondos para ofrecer un país fuerte y seguro en los años venideros”, dijeron los legisladores republicanos en una carta a la secretaria de seguridad nacional, señalando que las aprehensiones en la frontera están en mínimos históricos.

“Respetuosamente solicitamos que proporcione al personal del Comité una reunión informativa sobre el plan del Departamento para desembolsar los fondos de OBBBA", escribieron, buscando una respuesta para el 22 de agosto.

La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin declaró en un comunicado a The Associated Press que el departamento está en discusiones diarias con el comité “para honrar todas las solicitudes de reuniones informativas, incluido el plan de gasto para los fondos asignados" a través de la nueva ley.

“ICE está, de hecho, buscando todas las opciones disponibles para expandir la capacidad de espacio para camas”, señaló.

Este proceso incluye albergar detenidos en ciertas bases militares, incluyendo Fort Bliss. Las deportaciones se adentran en las comunidades

En conjunto, es lo que los observadores dentro y fuera del Capitolio ven como un cambio fundamental en la política de inmigración, permitiendo que Seguridad Nacional alcance mucho más allá de la frontera sur de Estados Unidos y se adentre en las comunidades para realizar redadas y establecer centros de detención para inmigrantes.

El Departamento de Defensa, el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias están siendo reclutadas en lo que Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Política Migratoria, llama un enfoque de “todo el gobierno”.

“Están orientando este enorme cambio”, sostuvo Bush-Joseph, mientras la aplicación de la deportación se mueve "hacia adentro".

La avalancha de dinero llega en un momento en que las opiniones de los estadounidenses sobre la inmigración están cambiando. Las encuestas mostraron que el 79% de los adultos dicen que la inmigración es "buena" para el país, habiendo aumentado sustancialmente desde el 64% del año pasado, según Gallup. Solo alrededor de 20% dicen que la inmigración es algo malo en este momento.

Al mismo tiempo, la aprobación de Trump en materia de inmigración ha disminuido. Según una encuesta de AP-NORC de julio, el 43% de los adultos dijeron que aprobaban su manejo de la inmigración, una ligera disminución desde el 49% en marzo.

Los estadounidenses están viendo imágenes de agentes, a menudo enmascarados, arrestando a estudiantes universitarios, personas en lotes de Home Depot, padres, trabajadores y hasta un músico tunecino. Abundan las historias de personas siendo llevadas a instalaciones de detención, a menudo sin acusaciones penales más allá de no estar autorizadas para permanecer en Estados Unidos.

Una nueva era de centros de detención

Se están estableciendo centros de detención, desde “el Alcatraz con caimanes” en Florida hasta la prisión federal reutilizada en Leavenworth, Kansas, y el nuevo “Speedway Slammer” propuesto en Indiana. Los vuelos están transportando a los migrantes no solo a sus países o a la notoria mega-prisión de El Salvador, sino también a África y más allá.

Homan ha insistido en entrevistas recientes que los detenidos y deportados son "lo peor o lo peor" y desestimó como “basura” los informes que muestran que muchos de los que están siendo removidos no han cometido violaciones más allá de su estatus migratorio irregular.

“No hay refugio seguro aquí”, expresó Homan recientemente fuera de la Casa Blanca.

“Vamos a hacer exactamente lo que el presidente Trump ha prometido al pueblo estadounidense que haría”.

En febrero, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, el presidente republicano del Comité de Presupuesto, emergió de su reunión privada diciendo que los funcionarios de la administración estaban “suplicando por dinero”.

El senador republicano Rand Paul de Kentucky, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y opositor a los déficits, propuso un paquete fronterizo alternativo de US$39.000 millones, una fracción del tamaño.

Pero la propuesta de Paul fue rápidamente desestimada. Fue uno de un puñado de legisladores republicanos que se unieron a todos los demócratas para votar en contra de la ley final de recortes de impuestos y gastos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.