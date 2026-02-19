Alto funcionario advierte que ningún país puede privar a Irán del derecho a enriquecer material nuclear

El jefe del ente de energía atómica de Irán, Mohamad Eslami, advirtió que ningún país puede privar a la república islámica de su derecho a enriquecer combustible nuclear, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara de nuevo una acción militar.

"La base de la industria nuclear es el enriquecimiento. Sea lo que sea que se quiera hacer en el proceso nuclear, se necesita combustible nuclear", declaró Eslami, según un video publicado por el diario Etemad.

"El programa nuclear de Irán avanza de acuerdo con las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica, y ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología", afirmó.