El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, pidió este lunes pausas "reales" en los combates en Gaza, que permitan la entrega urgente de combustible para mantener en funcionamiento los hospitales en ese territorio palestino.

"Es urgente definir y respetar las pausas humanitarias (...). Estas pausas tiene que ser pausas reales", dijo Lenarcic antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del bloque en Bruselas.

El funcionario insistió en que esas pausas tienen que ser concretas.

"En primer lugar, deben anunciarse mucho antes de su implementación para que las organizaciones puedan prepararse para explotarlas. En segundo lugar, deben definirse claramente en términos de tiempo", dijo.

Para Lenarcic "es necesario que llegue combustible. Como se puede ver, más de la mitad de los hospitales de la Franja de Gaza dejaron de funcionar, principalmente por falta de combustible, y se necesita combustible desesperadamente".

Los países de la Unión Europea (UE) emitieron el domingo una declaración diciendo que los hospitales en Gaza "deben ser protegidos" y condenó al grupo islamista Hamás por utilizar las instalaciones médicas y a los civiles como "escudos humanos".

En esa declaración los países del bloque exigieron "pausas humanitarias inmediatas" para permitir que la ayuda llegue al territorio asediado.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insistió en que "Gaza necesita más ayuda, desde cualquier punto de vista".

"Agua, combustible, comida. Esta ayuda está disponible: está en la frontera esperando a entrar", afirmó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, dijo que los hospitales de Gaza no deberían convertirse en "campos de batalla".

"Los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos no tienen ninguna posibilidad. Ya no hay oxígeno, no hay más agua, no hay más medicinas. Esta gente va a morir", afirmó.

Para la ministra belga de Relaciones Exteriores, Hadja Lahbib, "el nivel de sufrimiento que estamos presenciando en este momento en Gaza es intolerable", y por ello pidió un "alto el fuego humanitario".

