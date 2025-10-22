Alto mando del ejército francés llama a prepararse a un "choque" con Rusia en "tres, cuatro años"

Las Fuerzas Armadas francesas deben prepararse a un "choque dentro de tres, cuatro años" con Rusia, que "puede sentirse tentado de continuar la guerra" en Europa, afirmó este miércoles su jefe del Estado Mayor, Fabien Mandon.

Este general justifica así "el esfuerzo de rearme" de Francia, que prevé 413.000 millones de euros (US$479.000 millones) de gasto militar entre 2024 y 2030, durante una comisión parlamentaria de Defensa.

"El primer objetivo que he dado a las Fuerzas Armadas es estar preparados para un choque dentro de tres, cuatro años que sería una forma de prueba - tal vez la prueba ya existe bajo formas híbridas - pero quizás más violenta", aseguró.

"Rusia es un país que puede sentirse tentado de continuar la guerra en nuestro continente", advirtió Mandon, que asumió el mando de las Fuerzas Armadas francesas el pasado 1º de septiembre.

Su análisis coincide con el de los servicios secretos alemanes, que la semana pasada advirtieron que Rusia estaría lista para "entrar en conflicto militar directo con la OTAN", una amenaza que podría concretarse antes de 2029.

Moscú tiene la "percepción de una Europa colectivamente débil", pero "no puede asustarnos si tenemos el deseo de defendernos", agregó el alto mando francés, para quien el alza del gasto militar es "crucial, ya en las percepciones".

El proyecto de presupuestos para 2026 en Francia, la segunda economía y única potencia nuclear de la Unión Europea, prevé destinar un 2,2% del PBI al gasto militar, según la ministra de Defensa, Catherine Vautrin.

En marzo de 2024, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que el conflicto en Ucrania, iniciado con la invasión rusa en 2022, representaba una amenaza "existencial" para Europa y para Francia.

mra-tjc/an