Alto responsable talibán pide a la ONU que deje de presionar al gobierno afgano

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería renunciar a ejercer "presión" sobre el gobierno afgano, dijo el viernes un alto funcionario talibán, tra la adopción de una resolución que denuncia las crecientes restricciones impuestas por Kabul a las mujeres.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad aprobaron por unanimidad una resolución en la que condenan la decisión de las autoridades talibanas, adoptada a principios de abril, de incluir a Naciones Unidas en una prohibición que impide a las oenegés emplear personal femenino afgano, algo que, según el Consejo, "compromete los derechos humanos y los principios humanitarios".

El Consejo también llamó al gobierno talibán a "revertir rápidamente" todas sus políticas que restringen las libertades fundamentales de las mujeres, e instó a "todos los Estados y organizaciones a utilizar su influencia" para obtener su anulación.

"El Consejo de Seguridad no debe seguir aplicando la política de presión que fracasó", replicó el viernes en su cuenta de Twitter Anas Haqqani, un alto funcionario talibán.

"Cualquier posición adoptada que no se base en una comprensión profunda (de Afganistán) no dará los resultados esperados y será siempre ineficaz", añadió Haqqani, que no ocupa ningún puesto oficial pero es hermano del influyente ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani.

También pidió al Consejo que renunciara a las sanciones diplomáticas y financieras selectivas, que "equivalen a un castigo colectivo" de todos los afganos.

