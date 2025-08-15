"Alto riesgo" de reproducciones en el incendio de Fasgar, que preocupa con el de Barniedo

León, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

La provincia de León enfrenta este viernes, 15 de agosto, una nueva jornada de incendios forestales, en la que preocupan especialmente los fuegos originados en Barniedo de la Reina y Fasgar, este último tras una noche con "cierta virulencia" y con previsión de "alto riesgo" por reproducciones.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han informado que el incendio originado en la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes, se ha producido esta noche una reproducción en cabeza que ha avanzado con "cierta virulencia" en ladera, en dirección a la población de Salientes, donde unos 300 vecinos han sido evacuados.

Asimismo, han advertido de que "hay alto riesgo de reproducciones en el resto del perímetro" de este fuego, cuyo flanco oeste avanza en dirección al valle de Salentinos.

Por su parte, el incendio originado en Barniedo de la Reina avanza por los valles de Lechada y Naranco, ante lo que se ha recomendado a la población que no salga de las carreteras asfaltadas y no utilice caminos ni accesos a los montes.

Con motivo de este incendio, se enviará SMS a la población de los ayuntamientos de Boca de Huérgano, Riaño, Burón y Acebedo para informa de la prohibición del baño y las actividades recreativas en el embalse de Riaño, debido a las maniobras de extinción de los medios aéreos.

El incendio originado en Anllares del Sil, evoluciona de forma más favorable al "alejar la amenaza de Valdeprado". En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente ha precisado que se han realizado maniobras de contrafuegos nocturnos en el flanco sur, mientras en el flanco norte evoluciona dentro de lo previsto en ladera, por encima del pueblo de Valdeprado. "La estrategia es continuar con los trabajos con maquinaria pesada y fuego técnico", han indicado.

Por otro lado, el incendio de Yeres tiene un flanco descolgándose por la ladera en la zona sur, en dirección a la carretera de Pombriego y Castroquilame, que evoluciona según la previsión realizada, mientras el perímetro está estabilizado y sin llama en el norte y oeste.

Asimismo, se han levantado las restricciones causadas por este fuego en Ferradillo y Pombriego.

En relación con el incendio de Llamas de Cabrera, se ha informado de que se han levantado las restricciones en la localidad homónima y la evacuación de Santalavilla, que pasa a confinamiento, situación en la que se mantiene la población de Peñalba de Santiago.

Respecto a los trabajos en este incendio, desde la Consejería de Medio Ambiente han subrayado que dos focos que se descolgaban hacia Montes de Valdueza y Peñalba han sido trabajados en ataque directo con "resultados positivos".

Mientras, en el flanco este, en divisoria con el pueblo de Odollo, se ha aplicado ataque directo para "ralentizar su avance y poder limitar su propagación", y en el flanco sur el fuego avanza "lento" hacia vaguada del valle de Odollo.

No obstante, han avisado de que durante la noche el fuego ha saltado línea de cuatro pasadas de buldózer en la divisoria a la altura de Cabeza de Yegua-Morredero, lo que implica falta de control en esta zona, de manera que el incendio "avanza ladera abajo dirección norte".