Altos cargos de Hamás se reúnen con el jefe de la Inteligencia turca en Estambul

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

Varios altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se han reunido con el jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, en un encuentro que ha tenido lugar en la localidad de Estambul y que llega tan solo días después de que el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, se reuniera con miembros del grupo armado palestino para abordar la evolución del alto el fuego en la Franja de Gaza.

La delegación de Hamás, encabezada por Jalil al Haya, ha indicado en un comunicado que las partes han hablado también de la "continuación de los ataques en las zonas que siguen bajo la ocupación" de Israel y el "cierre de los pasos fronterizos", además de la "necesidad de poner en marcha un proceso de reconstrucción de la infraestructura" del enclave palestino.

El grupo ha subrayado su compromiso a "mantener el alto el fuego" e incluso "transferir la administración de Gaza a un comité palestino independiente". Además, ha dado las gracias a Turquía por su papel para lograr un alto el fuego y ha destacado la importancia del "apoyo obtenido de Ankara".

El lunes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestó que Hamás está "decidido" a respetar el acuerdo alcanzado con Israel sobre la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza y ha resaltado el papel de los países árabes y musulmanes a la hora de acometer la reconstrucción del enclave tras la ofensiva militar israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Hamás parece estar bastante decidido a cumplir el acuerdo. Sin embargo, todos podemos ver que el historial de Israel sobre este asunto es muy pobre", lamentó, antes de recordar que "más de 200 inocentes han sido masacrados desde la entrada en vigor del alto el fuego bajo diversas excusas, mientras que (Israel) continúa su ocupación y ataques en Cisjordania".