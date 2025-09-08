Altos cargos del Pentágono visitan Puerto Rico mientras sube la tensión con Venezuela

WASHINGTON, 8 sep (Reuters) - El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general de más alto rango de Estados Unidos, Dan Caine, realizaron el lunes una visita sorpresa a Puerto Rico, el primer viaje de altos cargos del Pentágono a ese territorio desde el inicio de un despliegue militar en el Caribe que ha intensificado la tensión con Venezuela.

Hegseth y Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, fueron recibidos por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, según fotografías que ella publicó en la red social X.

El Pentágono no quiso hacer comentarios sobre el viaje y no se dio ninguna explicación de su visita a los periodistas.

"Agradecemos a @POTUS Trump y a su Gobierno por reconocer el valor estratégico que Puerto Rico tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha frente los cárteles de la droga en nuestro hemisferio, perpetuados por el narcodictador Nicolás Maduro", escribió González en X.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones frente los cárteles de la droga, informaron fuentes a Reuters el viernes.

Puerto Rico, territorio estadounidense, está situado al norte de Caracas, en el Caribe.

Este despliegue se suma a la ya importante presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, mientras Trump cumple su promesa electoral de tomar medidas enérgicas frente los grupos que introducen drogas en Estados Unidos.

La semana pasada, un ataque militar estadounidense en el Caribe mató a 11 personas y hundió un bote procedente de Venezuela que, según Trump, transportaba narcóticos ilegales.

Trump ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de narcotráfico, acusaciones que Caracas niega. Maduro ha dicho que el ejército estadounidense espera sacarlo del poder, pero Trump ha restado importancia a las especulaciones de que persigue un cambio de régimen en Venezuela.

El Pentágono acusó el jueves a Venezuela de un vuelo "altamente provocador" de aviones de combate cerca de un buque de guerra de la Armada estadounidense.

Hegseth y Caine están de visita en Puerto Rico mientras infantes de marina y marineros estadounidenses de la 22ª unidad Expedicionaria de infantes de marina llevan a cabo entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo en simulacros militares en el sur de la isla.

Trump ha ordenado que el Departamento de Defensa pase a llamarse Departamento de Guerra, un cambio que requerirá la acción del Congreso.

El nuevo nombre se aplicaría también a Hegseth, alterando su título a "secretario de Guerra". Las señales en el Pentágono ya se han cambiado para reflejar la nueva política antes de cualquier aprobación del Congreso.

(Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; editado en español por Manuel Farías)