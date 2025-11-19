Altos mandos del ejército de EE. UU. viajan a Ucrania para reactivar el diálogo de paz, según Politico

19 nov (Reuters) -

Dos altos mandos del Ejército de Estados Unidos han hecho una rara visita de guerra a Kiev por parte del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, un viaje no anunciado para mantener conversaciones con los líderes ucranianos en un intento de reactivar las conversaciones estancadas de paz con Rusia, informó Politico el miércoles.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, se reunirán con el presidente Volodímir Zelenski, altos mandos y parlamentarios, dijo Politico, basándose en la información de fuentes cercanas a la planificación.

También se espera que Driscoll se reúna con representantes rusos en una fecha posterior, informó por separado el Wall Street Journal, basándose en fuentes.

No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca o del Pentágono.

El Gobierno de Trump ha estado formulando en secreto un nuevo plan para poner fin a la guerra en Ucrania en consulta con Rusia, informó Axios el martes, que basa su información en altos cargos estadounidenses y rusos.

El Wall Street Journal dijo que la Casa Blanca recurrió a Driscoll y a comandantes de alto rango en parte con la esperanza de que Moscú pudiera responder mejor a los intermediarios militares y por la frustración de los esfuerzos anteriores, en gran medida infructuosos.

La visita a Kiev se produce en un momento en que el ejército ruso avanza gradualmente a lo largo de partes de la línea del frente e intensifica los ataques con misiles y drones contra ciudades e infraestructuras energéticas ucranianas, mientras los aliados occidentales de Kiev buscan nuevas formas de continuar con el suministro de armas y municiones.

Aviones polacos y aliados se desplegaron a primera hora del miércoles para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco después de que Rusia lanzara ataques aéreos dirigidos contra el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, dijeron las fuerzas armadas del país miembro de la OTAN.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, las visitas a Kiev de altos cargos de su Gobierno han sido escasas, y la mayoría de los contactos se han mantenido en terceros países o por vídeo, por lo que la visita de Driscoll y George es muy inusual.

Trump y Zelenski ya se han reunido varias veces este año, incluyendo un polémico encuentro en el Despacho Oval en febrero, un breve cara a cara en el Vaticano en abril, conversaciones en una cumbre de la OTAN en junio y una cumbre en agosto en Washington sobre posibles garantías de seguridad para Ucrania.

El martes, Zelenski dijo que tenía previsto viajar a Turquía el miércoles en un intento de reavivar las conversaciones con Rusia sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania, que se acerca al final de su cuarto año.

Se espera que las conversaciones en Kiev de los oficiales del ejército estadounidense cubran las necesidades de Ucrania en el campo de batalla y una estrategia más amplia, incluidos los esfuerzos para reactivar un proceso de paz estancado con Moscú, informó Politico.

Trump ha prometido en repetidas ocasiones poner fin rápidamente a la guerra y ha pedido a sus asesores que pongan a prueba las ideas de alto el fuego con Kiev y Moscú, despertando el malestar en algunas partes de Europa por cualquier acuerdo que pueda afianzar el control de Rusia sobre el territorio ocupado.

(Información de Lidia Kelly, Kanishka Singh e Ismail Shakil; redacción de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Scott Malone y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)