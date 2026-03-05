Aluminio baja por fortaleza del dólar, cobre cae

LONDRES, 5 mar (Reuters) - El aluminio cayó el jueves, tras subir durante tres ‌sesiones consecutivas debido a ‌las preocupaciones ⁠sobre el suministro, ya que el dólar se fortalecía y el mercado esperaba más noticias de las fundiciones en Oriente Medio, afectadas por la guerra, ​mientras que ⁠el ⁠cobre también bajaba.

* A las 1700 GMT, el aluminio de referencia a tres meses en la ​Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1,7%, a 3.283,50 dólares la tonelada, ‌después de haber subido antes hasta un 1,7%.

* El ​metal, muy utilizado en el embalaje ​y el transporte, alcanzó el miércoles su nivel más alto en casi cuatro años, ya que las declaraciones de fuerza mayor de las fundiciones de Oriente Medio Qatalum y Aluminium Bahrain aumentaron los temores sobre el suministro. La región del golfo Pérsico suministró el 8% del aluminio mundial el ​año pasado.

* Los analistas de Citi elevaron su objetivo de precio del aluminio en la LME de 3.400 a 3.600 ⁠dólares y creen que los precios podrían trepar hasta los 4.000 dólares en un escenario alcista.

* "Creo que los mercados ‌se están estabilizando un poco", afirmó Thu Lan Nguyen, del Commerzbank, señalando que la tasa de cambio euro-dólar y el precio del crudo Brent se están asentando también tras varios días de volatilidad. "Por lo tanto, creo que el retroceso del precio del aluminio encaja básicamente en ese panorama".

* Las existencias de aluminio de la LME cayeron a 459.125 toneladas, el nivel más bajo ‌desde julio del año pasado, tras la salida de 2000 toneladas del puerto de Klang. Esta ⁠semana se recibió un pedido para retirar más de 45.000 toneladas del almacén ‌de Malasia, lo que sugiere que los operadores buscan sacar provecho de ⁠la escasez.

* El cobre, en tanto, caía un 1,1% a ⁠12.915 dólares por tonelada, ya que las existencias alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2024.

* La fortaleza del dólar, que hace que las materias primas denominadas en el billete verde sean menos asequibles para los compradores que utilizan otras divisas, también pesaba sobre los ‌precios.

* En otros metales básicos, el zinc ​se hundía un 2,6% a 3.239,50 dólares; el plomo restaba un 1,2% a 1.939 dólares; el níquel bajaba un 1,9% a 17.150 dólares; y el estaño declinaba un 3% a 49.280 dólares.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional ‌de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)