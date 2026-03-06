Aluminio remonta y se encamina a su mayor alza semanal desde 2023

6 mar (Reuters) - El aluminio alcanzó el viernes su nivel más alto en casi 4 años y se encaminaba a registrar su mayor subida semanal desde principios de 2023, debido al aumento de la preocupación por el suministro como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

* El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) subía un 3,4% a US$3.408,50 por tonelada métrica a las 1700 GMT.

* Más temprano había alcanzado los US$3.449,50, su nivel más alto desde abril de 2022, ya que el conflicto en Oriente Medio amenazaba con interrumpir los envíos de aluminio desde la región a través del estrecho de Ormuz.

* El metal iba rumbo a ganar un 8,5% en la semana, lo que supone su mayor alza semanal desde enero de 2023. La fundición qatarí Qatalum y Aluminium Bahrain ya han declarado fuerza mayor en los envíos ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio, que estallaron el sábado pasado.

* "Dado que Oriente Medio representa alrededor del 9% de la producción mundial y el suministro está en peligro, hemos elevado nuestra previsión de déficit de 1 millón de toneladas a 1,5 millones de toneladas" para 2026, dijo Bank of America en una nota.

* El contrato de aluminio al contado de la LME se negociaba con una prima de US$18,75 por tonelada sobre el contrato a tres meses , lo que apunta a una necesidad apremiante de metal a corto plazo. Las existencias de aluminio de la LME descendieron en 2250 toneladas a 456.875 toneladas, su nivel más bajo desde julio.

* En Estados Unidos, la prima del Medio Oeste, que los compradores pagan además del precio de la LME por el aluminio físico, subió un 3,1% a un récord de US$1,10 por libra, o US$2425 por tonelada, lo que pone de relieve la escasez.

* Por su parte, el cobre cayó un 0,3% a US$12.860 por tonelada, bajo la presión del aumento de las existencias de la LME a 284.325 toneladas, el nivel más alto desde octubre de 2024, tras las entradas en Singapur y Nueva Orleans.

* El metal rojo estaba en camino de perder un 3,6% esta semana, lo que supone su mayor caída semanal desde abril del año pasado.

* Entre otros metales básicos, el zinc subió un 2,2% a US$3297, ya que los operadores temían que los bajos costos de tratamiento del concentrado obligaran a las fundiciones a reducir la producción. El plomo ganó un 0,5% a US$1951,50, el níquel sumó un 1,4% a US$17.460 y el estaño bajó un 0,1% a US$49.035. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich, Harikrishnan Nair, Jan Harvey y Diti Pujara; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)