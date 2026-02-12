Aluminio sube por preocupaciones sobre suministro, cobre se mantiene estable

Por Eric Onstad

LONDRES, 12 feb (Reuters) - Los precios del aluminio alcanzaron el jueves su máximo en casi dos semanas después de que la empresa australiana South32 confirmó que cerraría una fundición en Mozambique, mientras que el cobre se estabilizó gracias al mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros.

* El aluminio de referencia a tres meses fue el que mejor se comportó en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza del 1% hasta los US$3.133,50 por tonelada a las 1545 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 30 de enero de US$3.163,50.

* La australiana South32 reafirmó que pondría su planta de aluminio de Mozambique en mantenimiento el próximo mes, después de que una sequía afectara al suministro eléctrico.

* "La atención se ha centrado realmente en el mercado del aluminio, donde los mercados de opciones han registrado operaciones predominantemente alcistas", señaló la correduría Marex en una nota.

* El cobre de la LME se mantuvo ligeramente más firme, a US$13.169 la tonelada, tras subir un 0,5% el miércoles.

* La volatilidad del cobre en la LME ha disminuido desde que el contrato alcanzara un máximo histórico de US$14.527,50 por tonelada el 29 de enero, impulsado por las compras especulativas. El precio sigue subiendo un 35% en los últimos seis meses.

* "Ha sido un camino muy accidentado, pero ahora mismo la atención se centra probablemente en el ajuste de posiciones", afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* "Nos acercamos a un periodo tranquilo por el Año Nuevo Lunar, por lo que la cuestión es qué nivel de posiciones quieren mantener los especuladores chinos durante este periodo".

* La demanda física ha caído en China, el principal consumidor de metales del mundo, antes del festivo de nueve días por el Año Nuevo Lunar, que comienzan el 15 de febrero, cuando la actividad económica se paraliza.

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,4% y cerró la sesión diurna a 102.330 yuanes la tonelada.

* El níquel de la LME cayó un 2,5% a US$17.430 por tonelada debido a una toma de beneficios, tras haber subido un 2,2% el miércoles después de que Indonesia recortara drásticamente la cuota minera de este año para PT Weda Bay Nickel, la mayor mina de níquel del mundo.

* Entre otros metales, el zinc de la LME se mantuvo prácticamente sin cambios en US$3.408 por tonelada, el plomo bajó un 0,2% hasta los US$1.990, mientras que el estaño subió un 0,2% hasta los US$49.710.

(Reporte de Eric Onstad. Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China. Edición de Saad Sayeed; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)