Aluminio sube tras cierre de producción de Qatalum, cobre cae

Richard Drew - AP

Por Polina Devitt

LONDRES, 3 mar (Reuters) - El aluminio subía el martes, después de que la empresa conjunta de Norsk Hydro en Qatar iniciara el cierre de su producción mientras la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán se extendía a los países vecinos, mientras que el cobre caía.

* El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 2,1%, a US$3.259 por tonelada métrica a las 1754 GMT, tras tocar un máximo mensual de US$3.315.

* Norsk Hydro informó que el cierre controlado de Qatalum se inició debido a la escasez de gas natural en Qatar y finalizará a finales de marzo. Qatalum tiene una capacidad de producción de 636.000 toneladas de aluminio primario. Norsk Hydro emitió un aviso de fuerza mayor a sus clientes de Qatalum.

* Oriente Medio representa el 8% de la capacidad mundial de aluminio y exporta sus productos a través del estrecho de Ormuz. El lunes, Irán prometió atacar cualquier barco que intente atravesarlo. Los productores suspendieron las ofertas de primas del segundo trimestre a los compradores japoneses.

* Como señal de preocupación por la disponibilidad del metal para el suministro cercano, el diferencial entre el contrato al contado en la LME y el índice de referencia se situó en un descuento de US$4 en la volátil sesión del martes, en comparación con el descuento de US$12 por tonelada de la semana pasada.

* Las existencias de aluminio disponibles en los almacenes registrados en la LME cayeron a 375.525 toneladas, el nivel más bajo desde septiembre, tras 45.325 toneladas de nuevas cancelaciones en el puerto malasio de Port Klang, según los datos diarios de la LME. <0#MALSTX-LOC-GRD>

* El cobre perdía un 1,5% a US$12.909, tras alcanzar los US$12.722, su cota más reducida desde el 19 de febrero, debido a que el dólar ampliaba ganancias con el aumento de los precios de la energía y sin un final a la vista para las hostilidades.

* "Es un mundo nuevo", afirmó Ben Davis, director de investigación de metales y minería europeos en RBC Capital Markets. "Fue sorprendente la escasa reacción de ayer, pero los mercados claramente se están recuperando".

* En otros metales básicos, el estaño se hundía un 9% a US$48.755, en medio de señales de que la región Wa de Myanmar está tomando medidas hacia el reinicio gradual de las operaciones mineras.

* El níquel bajaba un 0,3% a US$17.100. La asociación de mineros de níquel de Indonesia informó que el gobierno asignó una cuota de producción de mineral de níquel de 260 millones de toneladas para 2026, y añadió que habrá una oportunidad para proponer una revisión de la cuota.

* En tanto, el zinc caía un 1,3% a US$3.270, y el plomo perdía un 1,4% a US$1.932,50. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

