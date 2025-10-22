Aluminio toca máximo desde junio de 2022 tras incidente en fundición de Islandia

Por Eric Onstad

LONDRES, 22 oct (Reuters) - Los precios del aluminio alcanzaron el miércoles su nivel más alto en más de tres años debido a la preocupación por una posible escasez luego de un incidente en una fundición en Islandia.

* A las 1610 GMT, el aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1%, a US$2810 la tonelada, tras alcanzar los US$2822, su nivel más alto desde el 9 de junio de 2022.

* Una fundición en Islandia, propiedad de Century Aluminum , se vio obligada a reducir la producción en dos tercios debido a una falla en el equipo eléctrico, informó la compañía a última hora del martes.

* "La escasez de suministro justifica por qué el sector metalúrgico sigue siendo una opción predilecta para los inversores", dijo Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague. "Lo que tenemos que ver hoy es si podemos afianzarnos por encima de ese nivel de US$2800. Si es así, esa zona podría convertirse en la nueva base para subir hacia los US$2950".

* Un informe mostró el lunes que la producción mundial de aluminio primario subió un 0,9% interanual en septiembre, a 6,08 millones de toneladas, en medio de un tope gubernamental a la producción en China, el mayor productor mundial.

* El cobre en la LME, en tanto, subió un 0,3% a US$10.658 la tonelada, ya que los potenciales compradores físicos retrocedieron ante los altos precios después de un repunte impulsado por los especuladores.

* "De hecho, es positivo que el precio del cobre se haya corregido un poco, ya que podría estimular el consumo real de los compradores intermedios. Anteriormente, no estaban comprando en absoluto", dijo un operador con sede en Shanghái, que solicitó el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios.

* El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,13%, a 85.420 yuanes (US$11.992,14) por tonelada.

* En otros metales básicos en la LME, el zinc subió un 1,3%, a US$3026,5 la tonelada; el plomo ganó un 0,3%, a US$1991; el estaño bajó un 0,2%, a US$35.335 dólares; y el níquel cedió un 0,1%, a US$15.165.

