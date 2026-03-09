Aluminio toca pico de 4 años por interrupciones en transporte en Oriente Medio

Por Pratima Desai

LONDRES, 9 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio alcanzaron máximos de cuatro años el lunes, ya que los temores de interrupciones prolongadas en el transporte marítimo en Oriente Medio debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaban las preocupaciones sobre el suministro de este metal.

* A las 1105 GMT, el aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1,7%, a US$3.386 por tonelada, tras haber tocado más temprano los US$3.544, su nivel más alto desde marzo de 2022, cuando los precios del metal utilizado en el transporte, la construcción y el embalaje alcanzaron un récord de US$4.073,5.

* El conflicto en Oriente Medio ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz, por el que se transporta el aluminio producido en la región a Estados Unidos y Europa.

* "Los europeos están especialmente preocupados, ya que la interrupción del suministro de aluminio del golfo Pérsico se produce justo cuando el proveedor a largo plazo Mozal va a dejar de operar este mes", afirmó Ed Meir, analista de Marex.

* "Algunos productores están tratando de reducir las existencias fuera de la región para cumplir con sus obligaciones, pero sospechamos que esto va a ser difícil dada la preponderancia del metal ruso en la bolsa (actualmente sancionado) y las existencias generalmente bajas en otros lugares", agregó.

* En diciembre, South32 anunció que su fundición Mozal, con una capacidad de 560.000 toneladas al año, entraría en mantenimiento a partir de mediados de marzo, después de que las negociaciones con las empresas de servicios públicos y el Gobierno de Mozambique no lograron alcanzar un nuevo acuerdo energético.

* Por otra parte, la subida del precio del petróleo ha aumentado las perspectivas de desaceleración del crecimiento mundial y de debilitamiento de la demanda de metales industriales, que también se veían presionados por la fortaleza del dólar.

* En otros metales básicos, el cobre bajaba un 0,6%, a US$12.789 por tonelada; el zinc subía un 1,8%, a US$3.357 dólares; el plomo cedía un 0,8%, a US$1.937; el estaño caía un 3,3%, a US$48.426; y el níquel restaba un 0,6%, a US$17.360.

(Editado en español por Carlos Serrano)