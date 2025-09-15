Alumnos muertos en un internado de Myanmar mientras la junta intensifica la guerra aérea

Por Shoon Naing

15 sep (Reuters) -

Un ataque aéreo del ejército de Myanmar contra una escuela la semana pasada causó la muerte de al menos 19 estudiantes, según una milicia étnica, en un momento en que la junta gobernante del país, devastado por la guerra, intensifica su campaña para recuperar territorio antes de las elecciones previstas para diciembre.

Resultaron heridos en el internado del municipio de Kyauktaw, en el conflictivo estado de Rakáin en Myanmar, según informó Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en un comunicado.

No precisó el número de muertos en el incidente, pero el Ejército de Arakan, una milicia que lucha contra los militares en el estado occidental, dijo que al menos 19 personas, de entre 15 y 21 años, habían muerto.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones, ya que los servicios de Internet y de telefonía móvil en algunas partes de Rakáin han sido cortados por la junta de Myanmar y los intentos de contactar con los residentes de Kyauktaw fueron infructuosos.

Un portavoz del ejército no respondió a las llamadas telefónicas en busca de comentarios.

"El ataque se suma a un patrón de violencia cada vez más devastador en el estado de Rakáin, en el que los niños y las familias pagan el precio más alto", dijo Unicef.

Rakáin, fronterizo con Bangladés, ha sido escenario de intensos combates durante meses entre el ejército y las fuerzas armadas de Arakan, que busca una mayor autonomía para la provincia costera. Desde hace tiempo es uno de los estados más conflictivos de Myanmar, donde el Programa Mundial de Alimentos ha advertido del aumento del hambre y la desnutrición, incluso entre la comunidad minoritaria musulmana rohinyá, perseguida por los sucesivos Gobiernos regionales. (Información de Shoon Naing; edición de Devjyot Ghoshal y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)