Alva y Balcázar pasan a segunda vuelta de votación Congreso Perú para elegir presidente interino

18 feb (Reuters) - María del Carmen Alva y José María Balcázar avanzaron el miércoles a la segunda ronda de la votación del Congreso para escoger a su nuevo jefe, quien asumirá la presidencia interina de Perú.

Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría simple de 59 votos del total de 117 congresistas que sufragaron, por lo que habrá una nueva ronda entre las listas de Balcázar, que obtuvo 46 preferencias, y de Alva, que sumó 43.

Quien logre más votos en la segunda vuelta asumirá la presidencia de Perú, luego de que el Congreso votó la vacancia de José Jerí el martes. (Reporte de Ricardo Figueroa y Javier Leira)