Álvarez conecta jonrón de dos carreras en el 8º y Mets remontan para vencer 9-7 a Cachorros
CHICAGO (AP) — Francisco Álvarez conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para romper el empate, Francisco Lindor y Brandon Nimmo también se fueron para la calle y los Mets de Nueva York remontaron para imponerse el martes 9-7 a los Cachorros de Chicago.
El venezolano Álvarez le dio a Nueva York una ventaja de 9-7 con dos outs, cuando conectó su cuadrangular contra Caleb Thielbar (3-4) después de que Brett Baty abrió el inning con un sencillo, y los Mets se llevaron la victoria tras haber estado en desventaja por 6-1.
Fue la mayor remontada de los Mets esta temporada. Se colocaron un juego por delante de Cincinnati en la puja por el tercer comodín tras la derrota de los Rojos 4-2 ante Pittsburgh.
El boricua Lindor comenzó el juego contra Cade Horton con su 29º jonrón. También le dio a Nueva York una ventaja de 7-6 en la sexta entrada con un sencillo impulsor contra Drew Pomeranz.
Nimmo coronó una quinta entrada de cinco carreras con un jonrón de tres vueltas contra Taylor Rogers que empató el encuentro a seis. Brooks Raley (3-0) se llevó la victoria.
El boricua Edwin Díaz trabajó las dos últimas entradas para su 27º salvamento en 30 oportunidades, y Nueva York salió victorioso a pesar de que el abridor David Peterson tuvo una actuación fugaz. El zurdo duró sólo un episodio y un tercio, su apertura más corta de la temporada, permitiendo cinco carreras y cinco hits.
Los Cachorros, líderes en la lucha por el comodín, perdieron su quinto juego consecutivo después de caer en los cuatro duelos en Cincinnati.
Nico Hoerner sumó tres hits y anotó cuatro carreras por Chicago.
Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 5-2 con una anotada y tres producidas. Los dominicanos Juan Soto de 4-1 con una anotada, Starling Marte de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Luisangel Acuña sin turno oficial pero con una anotada, Álvarez de 3-1 con dos anotadas y dos producidas.
Por los Cachorros, el dominicano Carlos Santana de 1-1 con dos impulsadas.
