Álvarez de Toledo justifica el ataque de Feijóo a Sánchez por el negocio de su suegro: “Moderación es decir la verdad”

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha justificado este sábado los ataques que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, dedicó el pasado miércoles en el Pleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los negocios que se atribuyen al padre de su esposa, Begoña Gómez. "Moderación es decir la verdad", ha defendido. Ha sido durante la entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, al ser preguntada por la ofensiva puesta en marcha por los 'populares' después de que Feijóo acusase al jefe del Ejecutivo de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". Según Álvarez de Toledo, la forma de hacer política de Sánchez es la estrategia del "ventilador", es decir, "acusar a los demás de lo que él hace". "Si él miente, te acusa a ti de mentir, si él degrada, te acusa a ti de degradar, si él tiene vínculos con delincuentes, te acusa a ti de tenerlos", ha ejemplificado. Y por tanto, considera que lo que hizo Feijóo durante el Pleno fue "ponerle el espejo delante" y decirle que el que tiene "graves problemas morales" es Sánchez. "Usted es un inmoral forjado en un ambiente inmoral que pretende impartir lecciones morales y eso se acabó", considera la dirigente del PP que fue el mensaje lanzado por Feijóo. Álvarez de Toledo considera "insoportable" la "hipocresía" que tiene la izquierda, entre otras cosas, con las mujeres y por tanto, cree que a Sánchez hay que "juzgarlo sin atenuantes". Preguntada por si desde el PP están acusando a Sánchez de lucrarse con el negocio de la prostitución, la diputada del PP ha incidido en que la familia de Begoña Gómez tenia "vínculos" con este negocio y por tanto, no es una "opinión" sino un "hecho". De hecho, para reforzar su punto de vista, la 'popular' ha recordado que el presidente Sánchez acusó en el Congreso al hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de ser un "corrupto" a pesar de que, según ha dicho, "jamás ha habido un indicio" sobre este asunto. "Él acusó impunemente al hermano de la señora Ayuso de corrupción y ahora cuando se le dice el problema lo tiene usted en casa, entonces se rasgan las vestiduras", ha censurado. En este contexto, la dirigente del PP ha sido cuestionada si esta nueva ofensiva de su partido es compatible con la "moderación" defendida por Feijóo durante el XXI congreso del PP que le ha reelegido como líder 'popular'. "La moderación es decir la verdad", ha sido la respuesta lanzada por Álvarez de Toledo, para posteriormente remarcar que la "verdad" es "imprescindible" en estos momentos pues, a su juicio, el Gobierno tiene un "serio problema" con este asunto. "Cuando la verdad asoma, Sánchez se hunde", ha asegurado. Álvarez de Toledo cree que "todos los españoles" saben hasta qué punto ha "mentido" Sánchez a lo largo de los últimos años con las primarias de su partido, con la Presidencia del Gobierno y con su entorno más intimo. Por ello, ha reivindicado que "la verdad se abra paso" y se "acaben las mentiras". También la de que este es el Gobierno de las mujeres cuando, ha denunciado, la realidad es que "las trataban como mercancía personal y política", "un 'atrezzo' de las ambiciones del señor Sánchez", ha incidido. En este punto, se ha referido al acto que organizó el PSOE el viernes pasado con numerosas mujeres del partido y en el que Sánchez anunció, entre otras cosas, que propondrían sanciones internas por consumir prostitución. Concretamente, lo ha definido como un acto "puramente norcoreano" y "humillante" para las mujeres pues, a su juicio, se las "utilizó para limpiar la imagen del partido y del presidente" tras hacerse públicos los audios del exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, repartiéndose mujeres. "Hay que denunciarlo y no es radical quien lo denuncie, la radicalidad, la falta de moderación, el extremismo, está en quien practica todo eso y además pretende taparlo con una pegatina de hipocresía y de buenas intenciones", ha resumido.