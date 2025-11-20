Álvarez de Toledo (PP), Matute (Bildu) y Valido (CC) competirán por el Premio Mejor Orador que da la prensa parlamentaria

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Oskar Matute (Bildu) y la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, competirán este año por el Premio 'Emilio Castelar al Mejor Orador', un galardón que se entregará el próximo 10 de diciembre, al igual que el resto de los premios que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) concede anualmente a miembros del Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo.

Los tres diputados ya fueron finalistas en la edición anterior, pero entonces el premio recayó en Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana. Las normas de la asociación impiden repetir galardón.

En las categorías de Premio 'Azote del Gobierno' aparecen el secretario general del PP, Miguel Tellado, y su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, y entre ellos se ha 'colado' la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, quien se ha mostrado más beligerante con el Ejecutivo a raíz de romper su pacto de investidura con Pedro Sánchez, al que recientemente tildó de "cínico e hipócrita".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, se disputarán el Premio 'Azote a la oposición', en el que los periodistas parlamentarios también han incluido al portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián.

PREMIOS 'NARANJA' Y 'LIMÓN' DE LA PRENSA

En el Premio a la 'Mejor Relación con la Prensa', al estilo de los 'premios naranja', aparecen el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez; la portavoz de la Ejecutiva del PSOE y secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez; y el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien se encuentra en tratamiento por cáncer. Precisamente, la semana pasada, el propio Gabriel Rufián y Patxi López aprovecharon la tribuna de prensa para enviar un cariñoso mensaje a Sémper.

En el lado contrario, el presidente Pedro Sánchez, su vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, han sido designados finalistas para alzarse con el Premio 'Castigo para la Prensa'.

El diputado revelación de este año saldrá de una terna formada por el nuevo portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, y las portavoces parlamentarias de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que hace un año relevó a Íñigo Errejón, y del PNV, Maribel Vaquero.

Vaquero, que sustituyó hace unos meses a Aitor Esteban al ser elegido presidente del PNV.

SENADOR Y EURODIPUTADO DEL AÑO

En el Senado hay dos categorías. Como senador del año los finalistas son Carla Delgado (Antonelli), de Más Madrid; Alejo Miranda de Larra (PP), el encargado de interrogar a Sánchez; y Eloy Suárez, también del PP, que preside la comisión de investigación del 'caso Koldo.

Y como senador revelación figuran en la terna María Mar Caballero (UPN), quien suele abrir los interrogatorios en la 'comisión Koldo'; Alfonso Gil Invernón, portavoz adjunto del Grupo Socialista; y Eduard Pujol, portavoz de Junts.

Por último, el premio al eurodiputado del año estará entre el socialista Javier López, del 'popular' Nicolás Pascual de la Parte y el representante de Compromís, Vicent Marzà, según el listado de candidatura de la APP recogido por Europa Press.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios también desvelará el día 10, en la tradicional cena anual en la que se entregan estos reconocimientos, a la persona galardonada con el 'Premio Montse Oliva' al Cronista parlamentario del año', al que en esta ocasión aspiran Xosé Hermida ('El País'), Virginia Mayoral ('Telecinco') y Miguel Ángel Rodríguez ('El Periódico').