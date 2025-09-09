Álvarez (UGT) asegura que el SMI se queda "corto" frente al encarecimiento "brutal" de la vivienda

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el salario mínimo interprofesional (SMI) se queda "corto", a pesar de haber subido un 61% en los últimos años, porque hay algunos bienes, fundamentalmente la vivienda, cuyo precio se ha disparado desde el año 2018 "de manera brutal".

"Hoy la vivienda no está al alcance no solo de la gente que cobra el SMI, sino de trabajadores y trabajadoras que están por arriba del salario medio de nuestro país", ha expuesto Álvarez en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

El sindicalista ha reconocido que solo con el SMI no se va a arreglar esta situación, pero que, en todo caso, todavía queda "un trecho importante" para que esta renta mínima represente el 60% del salario medio.

Por ello, planteará a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que convoque la mesa de negociación, ya que el SMI tiene que recoger la "situación que vive el país" y llegar al 60% del salario medio.

Además, ha recalcado que se debe trasponer la directiva sobre salarios mínimos para que los pluses salariales no queden absorbidos con la subida del SMI y para que en Ceuta, Melilla y las islas se mantenga ese diferencial del 25% necesario para justamente atender la insularidad o las peculiaridades de las dos ciudades autónomas.