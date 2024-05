Álvarez (UGT) no cree que la foto de Milei con la CEOE "retrate" al empresariado español

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, haya rechazado los ataques a Pedro Sánchez y a su esposa por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, que un día antes se había reunido con representantes del empresariado español. Además, no cree que la foto de Milei con la CEOE "retrate" al empresariado español.

"El tema es Milei, no es la CEOE y según ha explicado el presidente de la CEOE, la embajada argentina organiza una reunión con personas que tienen intereses en ese país y a partir de ahí se produce este encuentro", ha comentado el dirigente sindical, que no cree que la foto de los directivos de la patronal con el presidente del país sudamericano sea representativa al empresariado español.

"No creo que esta imagen retrate a nadie y he sentido satisfacción al escuchar las declaraciones del presidente de la CEOE, que de una manera clara ha dicho que él representa a una organización que tiene empresas con intereses en Argentina y eso, más allá de las simpatías que se tengan o no, se ha de atender; y también se ha pronunciado de manera nítida y clara sobre lo que representan sus palabras en relación con la política española y el presidente del Gobierno", ha agradecido Álvarez.

"Lo que no puede ser es que el presidente de la República Argentina venga al país como un ciudadano más, sin hacerlo desde una perspectiva oficial, que es lo que tenía que haber hecho y tampoco es normal que, como si fuéramos una colonia de su reino, decida insultarnos a nosotros, a nuestro gobierno y a la señora Begoña Gómez más allá de la perorata de cuestiones ideológicas", ha censurado el líder de UGT.

"Creo que la democracia tiene que reinar en España, en Europa y en el mundo y la ideología que defienden estos señores está muy lejos de la democracia occidental tal y como la conocemos", ha opinado Álvarez, que se ha remitido a la patronal alemana "que sabe bien lo que es el fascismo y ha hecho una declaración ejemplar del peligro que existe en el mundo".

Finalmente, el secretario de UGT ha mandado un mensaje de solidaridad a los sindicatos argentinos "que son nuestros hermanos y creo que están padeciendo una situación de pobreza absolutamente desconocida y creo que, después de escuchar al señor Milei y sus recetas económicas, la tendencia será que va a empeorar para la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas".

El dirigente sindical ha hecho estas declaraciones desde Cuenca, donde ha participado en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Uimp) sobre los fenómenos interempresariales en las relaciones laborales organizado por el sindicato, el Consejo General del Poder Judicial y la universidad.

Europa Press