Álvarez (UGT) pide responsabilidades personales en los consejos de administración de las empresas corruptoras

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido responsabilidades "personales" en los consejos de administración de las empresas corruptoras, de manera que respondan con su "patrimonio personal" en caso de verse implicado en este tipo de casos, y que no solo haya responsabilidades empresariales. Así lo ha indicado durante su participación en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial, donde ha trasladado su preocupación por los trabajadores de las empresas corruptoras. "Nos preocupan los más de 50.000 trabajadores de Acciona, digo Acciona, porque es la que en estos momentos está en el alero, pero nos preocupan los de todas las empresas", ha afirmado Álvarez, que ha pedido que caiga "todo el peso de la ley" sobre las empresas corruptoras y no sobre los trabajadores de estas empresas. En este sentido, ha pedido responsabilidades en los concursos públicos de los consejos de administración de las empresas implicadas en estos casos, ya que son los que "permiten estas prácticas". Tilda de "valientes" las medidas anticorrupción de Sánchez Sobre el paquete de medidas anticorrupción presentado este miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la UGT ha indicado que son "medidas valientes" que le gustaría discutir y ver con Sánchez. Además, ha pedido responsabilidades políticas y expulsar de la vida política a las personas que están tras los audios conocidos en las últimas semanas. Cree en la honestidad de Sánchez Preguntado por si cree en la honestidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a los presuntos casos de corrupción en el PSOE que implican a ex altos cargos del partido, Álvarez ha indicado que personalmente cree en la honestidad de Sánchez. "Si el presidente falla, yo seré de los que me sentiré profundamente triste, engañado, desolado. Yo creo en la honestidad del presidente", ha expuesto. "España no tiene ningún problema con la inmigración" Por otro lado, preguntado por la propuesta de Vox de deportar inmigrantes legales que no se integren, el sindicalista ha asegurado que España no tienen "ningún problema" con la inmigración y que este colectivo hace un trabajo "extraordinariamente positivo". "Creo que tendríamos que empezar a trabajar con las organizaciones sindicales con la idea de hacer un día sin migrantes, para que veamos hasta qué punto los necesitamos. Están en cada una de las cuestiones que atienden a nuestros mayores, cada una de las obras de la construcción, en los centros de investigación y desarrollo", ha expuesto. En este sentido, ha asegurado que la propuesta de Vox no tiene "ni pies ni cabeza" y es "propaganda". "No sé si los señores de Vox están hablando de los venezolanos, que han copado el barrio de Salamanca (Madrid), y son a los quieren expulsar", ha concluido.

