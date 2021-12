Álvaro Cervera: "Defender es destruir, pero es una forma de sumar puntos"

El entrenador del C√°diz, √Ālvaro Cervera, explic√≥ que su equipo debe convencerse de que defendiendo como este domingo ante el Real Madrid tienen m√°s opciones de salvar la categor√≠a esta temporada, sumando como lograron en el Santiago Bernab√©u con el 0-0.

"Esto es un punto más en un sitio donde empatar a cero es muy difícil por la calidad del contrario. Hoy hemos hecho lo que mejor sabemos hacer, que es defender, juntarnos mucho, ser muy solidarios. Lo hemos hecho bien, es verdad que con el balón no hemos hecho casi nada, pero hemos tenido una ocasión y tenemos un punto", afirmó en rueda de prensa tras la jornada 18 de LaLiga Santander.

El preparador de los andaluces apuntó que sumar en el Bernabéu tiene que valer para reforzar la identidad defensiva que pide a su Cádiz. "Es muy importante para mí que un partido así se vea refrendado con un punto. Es complicado si al final no te llevas nada. Se ha demostrado una vez más que somos mejor equipo así, que cuando con la pelota nos creamos más problema que beneficio", dijo.

"No s√© si es un arte, porque defender es destruir y destruir nunca es un arte, pero s√≠ es una forma de sumar puntos y nosotros estamos aqu√≠ para salvarnos. Los dos partidos √ļltimos que hemos tenido m√°s posesi√≥n nos han metido dos goles como m√≠nimo, es la realidad. Cuando corremos m√°s que el contrario, defendemos bien, a veces sumamos puntos. Cuando jugamos a otra cosa que el entrenador no maneja o no entrena eso, no nos va bien. Es feo pero tenemos que salvar al equipo", a√Īadi√≥.

Cervera reconoci√≥ que ten√≠an bien estudiado a Vinicius. "No pod√≠a tener las dos salidas, le regal√°bamos la de fondo. El tema de Vinicius lo ten√≠amos bastante hablado y estudiado. A otros equipos se le podr√° defender 15 metros m√°s adelante, no como hoy contra el Madrid. Lo dif√≠cil es convencer a la gente de que es la √ļnica manera. Cuando juguemos as√≠ y nos ganen 1-0 nos van a poner a parir pero sacaremos mejores resultados que de otra manera", zanj√≥.

"En el momento que ha sido me he acercado al juez de l√≠nea y me ha dicho que la estaban revisando, pero que era abajo y no era roja. En ning√ļn momento he pensado que el partido estuviera condicionado por esa jugada", a√Īadi√≥ sobre una posible roja a Casemiro.