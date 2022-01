Álvaro Cervera: "Sabía que el segundo año en Primera sería más complicado después de tanto éxito"

El ya ex entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, explicó cómo se llevó a cabo su destitución y cuándo se le comunicó, reconociendo que al inicio de la temporada supo que el segundo año en Primera División "sería más complicado después de tanto éxito" en su debut en la máxima categoría, al mismo tiempo que agradeció el apoyo de su 'staff' y afición.

"El segundo año después de tanto éxito siempre cuesta mucho más. Sabía que iba a ser un año más complicado", admitió Cervera este miércoles en la rueda de prensa de su despedida como entrenador del Cádiz, tras la cual fue recibido por decenas de aficionados del club.

El entrenador comenzó con un breve discurso en el que hizo mención especial a su primer director deportivo por confiar en su equipo técnico. "Me quiero acordar de esos jugadores que estuvieron desde el principio y llevaron al equipo a donde está ahora. Me llevo una forma diferente de vivir de pensar y de vivir, se va un gaditano más. Gracias por tanto y perdón por tan poco", culminó Cervera, que después respondió preguntas de los medios de comunicación.

El técnico señaló que, también en esta ocasión, sentía que podían sacar adeante la sensible situación que vive el equipo. "Siempre lo hemos sacado adelante, por supuesto que teníamos fuerzas, pero este año estaba más complicado y no se ha querido esperar", lamentó.

"Me lo comunican (el cese) ayer por la mañana, aunque el día anterior ya había recibido mensajes dándome las gracias por todo. Me quedo con el día que llegué, nunca esperé poder encontrar una forma diferente de pensar y vivir", explicó, después de afirmar que fue el 26 de septiembre de 2021 cuando se dio cuenta de que todo "se empezaba a torcer".

Cervera reconoció su parte de culpa y responsabilidad en este momento complicado. "Yo soy el entrenador, el equipo no gana y tiene números muy malos. Cuando la cosas van así al primer sitio donde se mira es al entrenador, es normal. No pienso que me hayan 'hecho la cama'... Este año era más complicado que otros años", insistió.

"Me ha sorprendido ver a tanta gente apoyándome. Quiero agradecerles el apoyo eternamente. Seguiré volviendo a Cádiz. Les pido que todo ese apoyo hacia a mí lo pongan en el próximo partido en favor del equipo", apuntó a la afición.

Por otro lado, quiso dejar claro que su relación actual con el presidente del club, Manuel Vizcaíno, es "buena" y "cordial". "Antes sí hubo momentos duros, se intentó que yo me cansara... Pero ahora no hay ningún tipo de problema", aludió a una fuerte discusión tras el partido del Cádiz frente al Valencia.

"Yo tras terminar el año pasado dije que no había que confundirse, que aquello era un milagro. Como entrenador intento no meterme en lo que no es lo mío. El Cádiz seguirá siendo mi equipo, y esa sensación siempre estará en mí. Siempre que pueda vendré, seguro que me veréis por aquí", sentenció Cervera.