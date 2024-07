Álvaro Iglesias: "No es fácil darle la vuelta a un partido contra Francia en París y lo hemos hecho"

El internacional español de hockey sobre hierba Álvaro Iglesias alabó la madurez que el grupo ha tenido para salvar un empate este martes en el partido ante Francia (3-3) en los Juegos Olímpicos de París, asegurando que "no es fácil darle la vuelta" a un partido ante la anfitriona y que han conseguido hacerlo, sobreponiéndose a las sensaciones del estreno ante Gran Bretaña.

"Creo que los que hemos salido enchufados hemos sido nosotros. Hemos empezado muy bien, con ocasiones claras, y ha sido un poco la tónica del primer día de Gran Bretaña, dos errores y empiezas 2-0. Estamos contentos, porque que se te ponga un partido así, tan en contra contra Francia y aquí en París... No es fácil darle la vuelta, y lo hemos hecho. Hemos llegado a un punto de madurez bueno. Otra vez por debajo, y hemos tenido incluso alguna ocasión para acabar ganando. Estamos contentos por el punto, porque no lo hemos perdido, que era lo importante. Estamos ya enchufados para el partido de mañana contra Sudáfrica", señaló ante los medios de comunicación.

Además, el madrileño apeló a "sacar lo positivo" del empate frente a los franceses, sobre todo tras el amargo debut frente a Gran Bretaña. "El primer día nos supimos jugar con 2-0 en contra y nos fuimos con 4-0 y hoy hemos sabido. Siempre hay que sacar las lecturas positivas que se puedan", indicó, antes de valorar el partido contra Sudáfrica. "Debemos focalizarlo en nosotros y tratar de estar tranquilos. No estamos acostumbrados a jugar contra ellos, es un equipo muy vertical, va muy al límite. Trataremos de dar el ritmo necesario para llevarlo a nuestro terreno y jugar a lo nuestro", declaró.

Además, desveló que en el descanso el seleccionador español, Max Caldas, les pidió que siguiesen manteniendo su identidad. "Nos dijo que siguiésemos siendo nosotros, que fuésemos pacientes, que no jugásemos con el marcador, que jugásemos a lo que sabemos y que llegarían las ocasiones. Y no han tardado en llegar. Con el 2-2 ha habido un momento en el que si hubiésemos apretado quizás podríamos habernos puesto por delante. Eso ha sido lo que nos ha faltado el día de hoy, pero lo importante era no perder. Tenemos la oportunidad de ganar mañana ante Sudáfrica y seguir para adelante", manifestó.

En otro orden de cosas, Iglesias habló del golpe recibido por el stick de un jugador galo durante el partido. "Me ha dado con el palo en el córner, no sé si es falta o no es falta, pero hay un poco de ética en los jugadores de no hacer estas cosas porque siempre acaban en golpe con el defensa. Ya vemos de qué palo van", expresó. "Mucho hielo ahora y a esperar a llegar a la Villa para hacer las pruebas que toquen", añadió.

Por último, lamentó el calor vivido este martes. "Encima en el banquillo nos daba el sol de cara, hemos tenido que poner toallas ahí, parecía que estábamos en la playa con las sombrillas. Ha pegado duro hoy el calor. Cuesta algo más, pero no es un factor superimportante, también hacía calor para ellos", concluyó.

Europa Press