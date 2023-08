En los últimos meses, Álvaro Martín había visto su nombre en titulares pero no por actuaciones en la pista, sino por sus declaraciones y protestas contra las reformas que afectan al futuro de la marcha. Este sábado pudo reivindicar su disciplina de la mejor manera: con un oro en un Mundial.

En los últimos metros en su entrada en la meta en la Plaza de los Héroes de Budapest, levantó el puño aparentemente en dirección a la tribuna, pero él negó que el gesto tuviera algún tipo de intención reivindicativa o revanchista.

"Podía decir que sí, pero no. Estamos en carrera, disfrutando. Evidentemente, no. Raúl me ha felicitado y eso es lo importante. Podemos tener nuestras diferencias pero ahora en carrera, en competición, es en lo que tenemos que estar. Después ya hablaremos lo que tengamos que hablar", afirmó a los periodistas al ser preguntado por ello.

Ese Raúl es Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo (RFEA) y desde el jueves uno de los nuevos vicepresidentes de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Y el motivo del conflicto, los cambios a los que la marcha se está viendo sometida. Primero con la supresión de los 50 kilómetros y su cambio por los 35 kilómetros. Y especialmente ante los nubarrones que muchos ven aproximarse sobre su futuro olímpico, ya que para París-2024 los 35 kilómetros fueron sustituidos por un relevo mixto por equipos, sin apenas tiempo para adaptarse al nuevo formato, y los más pesimistas temen que la disciplina pueda quedar fuera del programa para Los Angeles-2028.

Varios marchistas españoles, con Álvaro Martín como voz destacada, lamentaron no contar con respaldo federativo oficialmente en sus reivindicaciones y sus textos de protesta.

En la red social X (ex Twitter), sus mensajes son constantes como soldado en primera línea de batalla en este conflicto y no oculta sus diferencias y tensiones con el máximo dirigente de la Federación Española.

"Hay rumores de que somos su moneda de cambio para acceder a la vicepresidencia de la WA (World Athletics). Quiero creer que al final son malas palabras y que no accederá a la vicepresidencia. De ser así, estaría traicionando al atletismo español el mismo presidente de la RFEA", denunció Martín en junio en un hilo de Twitter.

Raúl Chapado ha venido insistiendo por su parte en que apoya a la marcha y que defiende sin figuras su presencia dentro del programa olímpico.

- Dos veces campeón de Europa -

El conflicto de los últimos meses no desvió la atención del atleta extremeño de 29 años, graduado en Ciencias Políticas, respecto a lo que más ama: practicar su deporte. La prueba, la medalla de oro que lucía orgulloso al cuello este sábado en la capital húngara.

Destacó desde muy pronto en su deporte y en 2010 tuvo su debut internacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur, donde tuvo un noveno puesto.

En 2012 debutó en los Juegos Olímpicos, en Londres, pero abandonó. Y un año más tarde se estrenó en el Mundial, con 19 años, acabando 24º, en el mismo año 2013 en el que era bronce en el Europeo júnior.

La semilla estaba plantada. Antes de Budapest, su mejor Mundial había sido el de Eugene, con un séptimo lugar, algo que ahora supera.

En los Juegos Olímpicos había rozado el podio con un cuarto puesto en Tokio en 2021. Sus mayores éxitos hasta este sábado eran los oros en los Europeos de 2018 y 2022.

La medalla dorada de Budapest eleva el listón y le pone en la 'pole position' hacia París-2024.

Sus entrenamientos en Font Romeu, en el Pirineo francés, le han hecho perder peso recientemente. Más ligero, ha volado a la victoria pero sin olvidar en ningún momento de su lucha de los últimos meses: "No es un éxito individual, esto es sobre todo un gran éxito de la marcha española".

