Álvaro Morte presenta 'Sin Límites': "Me parece una auténtica masacre lo que hicieron algunos conquistadores"

Álvaro Morte y Rodrigo Santoro encarnan a Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, respectivamente, en 'Sin Límites', la nueva serie de Prime Video que relata la primera vuelta al mundo. Una gesta y unas figuras históricas que pueden ser vistos como "héroes o como villanos", según quién y dónde se escriba su historia, tal y como reconocen los propios protagonistas de la ficción que llega en exclusiva este viernes 10 de junio a España y países de habla hispana.

"Hay mucho que la gente no sabe de la historia, por eso hay muchas opiniones. Yo como actor no tengo ningún interés en hacer un héroe o un villano, yo tengo interés en hacer un hombre", incide el actor brasileño que ya se puso en la piel de otros personajes históricos en filmes como '300' o 'Ben-Hur'.

"A mí me parece una auténtica masacre lo que se hizo. Creo que no teníamos derecho ninguno a invadir una tierra, no creo que eso haya que hacerlo jamás. Tenemos un ejemplo presente hoy por hoy perturbando a toda Europa", asegura Álvaro Morte en una entrevista concedida a Europa Press tras ser preguntado por si la polémica figura de los protagonistas, 'buenos' o 'malos' en función de en qué lado del océano se narre su 'hazaña', puede influir en como el público reciba la ficción.

"Creo que se puede politizar cualquier cosa. Si la gente quiere politizar esta serie, lo hará", apuntala el actor que dio vida a El Profesor en 'La casa de papel'. Por su parte, Santoro aboga por "pensar en el contexto de los acontecimientos" y "mirar desde hoy, contextualizar y pensar en aquellos tiempos". "No estoy aquí para juzgarlo (a Magallanes), lo que intenté hacer es humanizarlo", sostiene.

Una celebración poco recordada

El estreno de 'Sin Límites' en Prime Video coincide con la celebración del quinto centenario de la expedición, una efeméride que, según Morte, en España "dejamos casi completamente de lado" y "podríamos celebrar bastante más" dada la talla de la proeza naval.

Para los actores, esta ficción ofrece la oportunidad precisamente de honrar la gesta, incluso si ello significa que se examine con lupa dado su carácter histórico, algo que no intimida a Morte: "Imagino que habrá mucha gente muy purista y que espere de esta serie algo que sea muy ajustado a la realidad, pero desde la producción nunca se ha pretendido eso".

https://www.youtube.com/watch?v=a4BwCGpakCo

"magallanes me dejó cicatrices reales"

A la hora de enfrentarse a un rodaje con una gran complejidad técnica y muchas escenas de acción de enorme dificultad, ambos actores destacan lo descomunal que ha sido el desafío y lo mucho que han aprendido con ello. "Magallanes me dejó cicatrices reales", confiesa Santoro que ahora comparte con su personaje una herida en la rodilla izquierda además de la "resiliencia" que lo caracteriza. Igualmente, para encarnar al explorador, el intérprete tuvo que pulir un español con acento portugués.

"Yo he querido hacer un Elcano muy conectado con su gente. Soy muy partidario de pensar que los proyectos salen bien cuando se aúnan sinergias y trabajamos todos a una. Trabajando de forma independiente es muy difícil llegar a tener éxito en la que estés 'embarcado', nunca mejor dicho", expresa Morte, que también incide en lo interesado que está en seguir interpretando personajes "que rompan un poco con lo preestablecido".

Dirigida por Simon West ('Con Air', 'Los mercenarios 2'), la ficción histórica sobre la primera circunnavegación está compuesta por seis capítulos que estarán disponibles en Prime Video desde este viernes 10 de junio. Además de Morte y Santoro completan el reparto los actores Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Gonçalo Diniz, Manuel Morón y Bárbara Goenaga.