Alyssa Thompson al Chelsea en uno de los grandes fichajes del fútbol femenino

La delantera estadounidense de 20 años Alyssa Thompson fichó por el Chelsea, seis veces campeón de Inglaterra, anunció el club este viernes, en una de los fichajes más caros de la historia del fútbol femenino.

El monto de la transacción, no divulgado, estaría "entre US$1,3 y US$1,45 millones", según el portal especializado The Athletic, por lo que sería una de las más altas de la historia del fútbol femenino.

La franquicia de Angel City, donde Thompson jugaba desde 2023, mencionó "una transacción entre las más importantes jamás realizadas en el fútbol femenino mundial" y de un nivel "récord" dentro del campeonato estadounidense, la National Women's Soccer League (NWSL).

La delantera nacida en California marcó 15 goles y dio 11 asistencias en 62 apariciones con Angel City.

Thompson vistió la camiseta de Estados Unidos por primera vez en octubre de 2022 contra Inglaterra en Wembley, con 17 años y 334 días. Suma 22 convocatorias y tres goles.

La jugadora firmó contrato hasta 2030 con el Chelsea, según precisó el equipo dirigido por la francesa Sonia Bompastor.

"Es una delantera dinámica con una velocidad increíble, capaz de jugar en ambos lados y muy talentosa en situaciones de uno contra uno", destacó Paul Green, el dirigente a cargo de la sección femenina del Chelsea, en un comunicado del club.

"Poder jugar con las mejores jugadoras del mundo es una oportunidad increíble a una edad tan temprana y quiero aprender, crecer y mejorar mucho. Creo que el Chelsea ofrece un entorno ideal para ello", declaró la nueva número 12 de las Blues.

El mercado de fichajes femenino estuvo marcado por varios traspasos de gran envergadura este verano, en particular los de Olivia Smith al Liverpool, Lizbeth Ovalle al Orlando Pride y la internacional francesa Grace Geyoro, ex capitana del París Saint-Germain, a las London City Lionesses, formalizado el jueves.

